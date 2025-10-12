Angelina Jolie y Brad Pitt, a la gresca por el enclave francés donde contrajeron matrimonio

Angelina Jolie y Brad Pitt han protagonizado una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos. La pareja de actores rompió en 2016, pero no fue hasta hace un año cuando alcanzaron un acuerdo de divorcio. People y Page Six han aireado los detalles de la dura batalla legal que siguen manteniendo Jolie y Pitt. “Los acontecimientos que me llevaron a tener que separarme de mi exmarido fueron emocionalmente difíciles para mí y para nuestros hijos”, aclaraba la actriz de Maléfica.

El pasado 6 de octubre Jolie prestó declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por la disputa que mantiene abierta con Pitt por la venta de su participación de la finca francesa Château Miraval. “Hasta el día de hoy, mis hijos y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, dada su conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divocio”, aseguraba la intérprete. Château Miraval, con un castillo y viñedos, fue el escenario de su boda en 2014. Pitt acusa a su exmujer de haberse deshecho de su parte sin contar con él.

Jolie reconocía que le dejó el control de las casas para amortiguar el clima de tensión por el divorcio. “Al presentar la demanda de divorcio, le dejé el control y la residencia completa de nuestras casas familiares en Los Ángeles y Miraval, sin compensación, lo que esperaba que lo tranquilizara en su trato conmigo después de un periodo difícil y traumático”, declaraba.

Angelina Jolie, radiante junto a sus hijas Zahara y Shiloh. / EFE

La ganadora de dos Oscar tuvo que rehacer su vida en una nueva vivienda cerca de Pitt para que el actor mantuviera el contacto con sus hijos. “Tras la separación, inmediatamente comencé a buscar una nueva casa para mí y nuestros hijos, inicialmente alquilando una vivienda mientras buscaba una solución más estable. Como quería asegurarme de que Brad siguiera siendo una parte importante de la vida de nuestros hijos, busqué comprar una propiedad cerca de su casa. En ese momento, mis ahorros estaban invertidos en Miraval y no le había solicitado a Brad pensión alimenticia ni ninguna otra ayuda financiera”, describía sobre la situación que afrontó tras separarse del actor.

La expareja son padres de seis hijos: Maddox, de 24 años; Pax, de 21; Zahara, de 20; Shiloh, de 19; y los gemelos Knox y Vivienne, de 17. Todos ellos se han ido posicionando en la batalla legal del lado de su progenitora.