Andrew Cabot rompe su silencio sobre la infidelidad de su esposa en el concierto de Coldplay: "Estábamos separados semanas antes"

El vídeo del concierto de Coldplay que destapó la infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot sigue generando repercusiones meses después. Tras convertirse en uno de los contenidos más virales del año, ahora Andrew Cabot, CEO de Privateer Rum y esposo de Kristin, ha decidido hablar por primera vez sobre la situación matrimonial que vivían antes del escándalo.

El incidente, que tuvo lugar cuando la 'kiss cam' captó a la pareja en actitud cariñosa durante el concierto, provocó consecuencias inmediatas para ambos protagonistas. Andy Byron dimitió como consejero delegado de Astronomer y Kristin también abandonó la compañía donde trabajaba como responsable de recursos humanos. Paralelamente, Megan Kerrigan, esposa de Byron, eliminó el apellido de casada de sus redes sociales y se trasladó a su segunda residencia.

Según informó el 'Daily Mail', Kristin Cabot solicitó formalmente el divorcio a Andrew el 13 de agosto de 2024 en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, aproximadamente un mes después de que el vídeo se hiciera público. Ya semanas antes, algunas imágenes mostraban a la ejecutiva sin su anillo de matrimonio, lo que alimentó los rumores sobre la crisis de la pareja.

La versión de Andrew Cabot

A través de una portavoz que ha hablado en su nombre para la revista 'People', Andrew Cabot ha querido aclarar la situación matrimonial que vivían antes del escándalo. El CEO de Privateer Rum ha revelado que "Estábamos separados semanas antes" de que se produjera el incidente del vídeo viral, dando a entender que la relación ya atravesaba problemas significativos con anterioridad al polémico episodio.

Esta declaración aporta un nuevo contexto a la situación que se hizo pública en julio de 2024, sugiriendo que el matrimonio ya estaba deteriorado cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, a pesar de esta separación previa, la petición formal de divorcio no se presentó hasta agosto, posiblemente acelerada por la exposición mediática del caso.