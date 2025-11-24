Anabel Pantoja dispara el estado de felicidad en el primer cumpleaños de Alma

Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, acaba de cumplir su primer año de vida. La influencer, flamante finalista de Bailando con las estrellas, se ha acordado de esta fecha tan señalada en su vida durante la última emisión del concurso de baile de Telecinco. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido demostrar el amor que siente hacia su hija con una emotiva carta que ha publicado en las redes sociales.

“Hace un año, estabas dentro de mí, empezaste a formar todo tu cuerpecito ahí, tu corazón latía desde dentro, yo lo sentía y es tan alucinante… La vida. Feliz cumpleaños, princesa”, ha escrito en su perfil de Instagram.

No obstante, la felicitación no se queda en esas palabras. La creadora de contenido verbaliza con su propia voz una selección de imágenes del primer año de su hija Alma. “Hace un año estabas justo dentro de mí, en mi barriga, hace un año. ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Cómo pasa el tiempo! Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives, no sabes lo que es”, ha comentado en primera instancia.

“Pues sí, Alma, naciste al lado del mar. En una isla preciosa que es nuestro hogar y nuestra casa. Bajo ese cielo, estamos a salvo. Eso sí, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa y vas a vivir todo lo que hemos vivido papi y yo. Nuestro Rocío, nuestras tradiciones… sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con papi, que le encanta, pero siempre vamos a tener nuestro refugio y nuestro palacio para volver, que es la playa, el hogar, el mar, el sol, la arena que tanto te gusta”, ha explicado sobre los orígenes de la familia de su hija.

Anabel deja claro que su hija es una apasionada de la playa y que, por motivos de su lugar de residencia, el avión es una cosa más del día a día. “Eres una loca de la playa, como tu madre. Te encanta chapotear. Y también te quiero enseñar todo el océano y todo lo que tiene que ver con él para que lo protejas, que juegues en la arena del mar y que, sobre todo, compartamos muchos días de playa, que es lo que más me llena. Eres la más viajera con un año que tienes. Avión, tren… hasta el crucero más grande del mundo. Hija mía, que lo has partido. Yo me quedo contigo para siempre. Te quiero muchísimo, mi vida. Gracias por dejarme ser tan feliz a tu lado. Por despertarme todas las mañanas de mal humor, no, de buen humor, porque eres un amor. Y sobre todo, los brazos de papi siempre van a estar ahí para abrazarte, para dormirte”, ha destacado.

La pequeña Alma está dando sus primeros pasos con consecuencias para la salud de su madre. “Ahora que estás aprendiendo a andar me tienes el lumbago perdido, pero nos da igual. Estamos deseando verte correr. Te queremos tanto. Tu alegría, tus palmas, tus sonrisas. Eres única. No puedo con estas manos, me vuelven loca. Eres especial. Y estas palmas que vuelven loco a todo el mundo que te conoce. Eres tan graciosa. Ahora nos hemos hecho fan de Aitana y no hay cena y comida que se nos resista. Te quiero muchísimo mi vida. Tu segunda Navidad. Te vamos a cuidar, a mimar, vamos a disfrutar. Feliz cumpleaños mi vida, eres la mejor. Te queremos”, ha finalizado el emotivo vídeo.