Álvaro Muñoz Escassi se planta y explica las razones de su ruptura con María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en uno de los personajes públicos más buscados durante este verano por la prensa del corazón. El jinete ha confesado su hartazgo por lo que considera una persecución constante hacia su persona desde que se conociera su ruptura con María José Suárez y los encuentros que ha mantenido con Hiba Abouk. El que fuera pareja de la ex Miss España ha concedido una entrevista a TardeAR en la que ha querido aclarar una serie de puntos.

Beatriz Archidona ha ejercido de interlocutora de las palabras del jinete. “Me ha dicho quiero puntualizar cuatro cosas y, a partir de aquí, lo que quiero es tranquilidad, no quiero dar entrevistas ni exclusivas. Voy a emprender acciones legales contra todos los que atenten contra mi intimidad. Esto hay que pararlo. Se están aprovechando y yo tengo familia e hijos”, ha declarado.

Escassi asegura que no lo ha hecho tan mal con las mujeres para que ahora todas se quieran subir al carro. “Respecto a las mujeres que están saliendo, ¿tan mal lo he hecho? Ya está, no he hecho nada, tengo vida, trabajo, responsabilidades y no se puede atacar de esta manera”, ha señalado. El jinete ha reseñado que él no ha cometido ningún delito, solo se ha separado de la que ha sido su pareja durante los últimos años. “No he hecho nada, me he separado, puedo hacer con mi vida sexual lo que me apetezca”, ha añadido.

Ha reconocido que está desesperado y que la situación que está viviendo comienza a ser insoportable. “No se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio, quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejan tranquilo”, ha dicho.

Escassi ha lanzado la patata caliente a María José Suárez. El deportista se exculpa de la ruptura y asegura que se separó porque así lo decidió la modelo. “Solo me he separado, porque ella quiso separarse, punto. Si María José está mal, lo siento, siento mucho que esté mal, ante todo le tengo cariño por lo que hemos vivido. Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mí, ¿no?”, ha zanjado.