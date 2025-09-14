El alma de Andalucía en un hotel de cinco estrellas de Mijas

Ubicado entre las icónicas ciudades de Málaga y Marbella, en pleno corazón de la sierra andaluza y a tan solo 10 minutos del mar Mediterráneo, La Zambra se presenta como un refugio de desconexión, bienestar y lujo auténtico. Enmarcado por los pueblos blancos de Mijas y las majestuosas sierras andaluzas, este resort cinco estrellas ofrece una experiencia inolvidable donde la cultura andaluza es la protagonista.

Gracias a su excelente conexión por carretera, La Zambra se convierte en una base estratégica ideal para explorar el corazón cultural, histórico y paisajístico de Andalucía. El resort ofrece una inmersión auténtica en la esencia andaluza sin necesidad de salir del recinto: catas de aceite y vino, noches de flamenco en vivo, patios con fuentes escondidas, aromas de jazmín y una arquitectura que evoca la historia del sur.

En el plano gastronómico, cuatro espacios (Picador, Palmito, Bamboleo y La Bartola) rinden homenaje a la cocina local fusionando tradición e innovación. Cada uno de ellos cuenta una historia distinta sobre la cultura sureña, consiguiendo sumergir a los comensales en una travesía culinaria donde las recetas tradicionales se fusionan con creaciones vanguardistas.

La Zambra retoma el legado del emblemático hotel Byblos, icono de la Costa del Sol en los años 80 y 90, por donde pasaron celebridades como Lady Di, Julio Iglesias o Mick Jagger. Totalmente reformado en 2022, el hotel conserva el glamour de aquella época, ahora con un enfoque más íntimo, sostenible y sensorial. Su diseño, a cargo de los prestigiosos estudios Esteva i Esteva, Room1804 y Sandra Tarruella, combinas materiales naturales, tonalidades cálidas y mobiliario artesanal que invita al descanso y la contemplación.

Con 196 habitaciones y suites, incluyendo una espectacular Penthouse con piscina privada y terraza de más de 200 m², La Zambra despliega una oferta integral de alojamiento, wellness, deporte y gastronomía. Mood Spa, con más de 2.000 m², está considerado uno de los más grandes de la Costa del Sol, con saunas, hammam, piscina, cabinas de tratamientos y un patio andalusí con estudio de yoga. Para los más activos, el resort cuenta con dos pistas de tenis, una de pádel y acceso exclusivo a dos campos de golf de clase mundial.