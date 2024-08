Alice Campello, rota de dolor por las calles de Madrid

No cabe duda de que el tema más comentado de este mes no es otro que la ruptura del futbolista Álvaro Morata y la influencer italiana Alice Campello, una de las parejas más queridas del mundo del fútbol, casados desde hace más de siete años y con cuatro hijos en común.

La ruptura entre ambos se confirmaba a principios de la semana pasada, cuando tanto el jugador como la influencer publicaron un comunicado en redes alegando el final de la relación y los motivos que los habían llevado a tomar la decisión, remarcando a su vez la inexistencia de terceras personas.

Tras esta dolorosa ruptura, parece ser que cada uno ha continuado con su vida, Alice Campello en Madrid y Álvaro Morata en Mílan, ciudad en la que debutará en el Milan. Ahora, la última noticia sobre esta ruptura no es otra que unas declaraciones en las que se afirma el llanto desconsolado de la italiana en pleno centro de Madrid.

Noticia confirmada por el periodista Javier Hoyos, que en un Tiktok narraba que había sido una de sus seguidoras la que había visto a la italiana llorando en las inmediaciones del Bernabéu mientras hablaba por teléfono.

Aunque, lo más sorprendente de esta historia no es el llanto de la influencer, si no la palabra, que según este periodista Campello no dejaba de repetir: “Álvaro, Álvaro”, lo que podría indicar que la pareja se encontraba hablando por teléfono, cuando la italiana, rota de dolor no pudo reprimir sus lágrimas.