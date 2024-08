Alice Campello estalla en redes

La ruptura de Álvaro Morata y la modelo italiana Alice Campello, ha sido una de las más leídas del verano. Una relación que llegaba a su fin tras más de ocho años juntos y cuatro hijos en común. La confirmación de este final de relación se daba mediante un comunicado en redes, en el que ambos recalcaban que la separación se debía a “pequeños malentendidos”y que en ningún momento habían existido terceras personas en la pareja, algo que se comenzó a especular.

Ahora, casi un mes después de la separación, Alice ha estallado en redes, respondiendo a un vídeo en el que un periodista italiano señalaba que le habría sido infiel al futbolista del Milan con un conocido piloto de motociclismo italiano.

Campello, ha publicado una storie en Instagram, en la que captura el mensaje que le ha escrito al periodista Fabrizio Corona, que hablaba en un vídeo sobre la supuesta aventura de la modelo y el piloto de MotoGP Andrea Iannone. “Es la última vez que respondo a todas las cosas que estáis inventado. Hay muchas cosas bonitas que hacer en verano y vosotros pensando en los motivos de separación de dos personas que no conoceís. Vamos...” Publicaba la italiana en este storie.

El mensaje de Alice Campello al periodista Fabrizio Corona / Instagram

“No lo he visto en mi vida. Me gustaría ver esa foto. Al principio quería controlar la situación porque sufría con todas estas mentiras. Pero después entendí que cada uno siempre pensará y se hará las fantasías que quiera. No puedo controlarlo. Yo sé quién soy y quién es Álvaro. Él sabe que nunca le he faltado al respeto y pondría la mano en el fuego porque él tampoco me ha faltado el respeto a mí”. Comienza la modelo en la respuesta al vídeo que supuestamente confirmaría una infidelidad en la relación.

“De hecho, no existen vídeos, no mensajes, no nada porque no ha habido nada. Aún así, todo el mundo está buscando cosas que no existen. Los motivos son nuestros y quedarán para nosotros. Las vacaciones, las fotos y el amor es verdadero. Pero no quita que siendo muy jóvenes y haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo pueden dar lugar a ciertos enfrentamientos que a la larga no son positivos. Podría poner una foto ahora diciendo que lo adoro porque es la verdad, pero eso no quita que haya otra parte, que obviamente no se ve y que nos hizo llegar a eso”, termina Campello volviendo a señalar el cariño que le sigue teniendo al futbolist