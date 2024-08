Alice Campello y Álvaro Morata: una ruptura con opciones de reconciliación

La ruptura de Alice Campello y Álvaro Morata se ha convertido en la más mediática del verano con permiso de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La separación del matrimonio, que cuenta con cuatro hijos en común, ha pillado por sorpresa a todos porque no habían dado síntomas de flaqueza. No obstante, ambos hablan de un desgaste progresivo que ha terminado por romper su relación en estos momentos, aunque no se descarta que pasado un tiempo pueda existir un intento de retomar su historia de amor.

El programa Vamos a ver, a través de Isabel Rábago, ha hablado con Alice Campello. La modelo italiana se ha abierto en canal para contar los motivos que han propiciado la inesperada ruptura. La periodista de Mediaset ha agradecido la generosidad de la influencer, que se ha prestado a contestar amablemente a todas sus preguntas.

La ruptura se ha producido por un acuerdo mutuo. “Me deja claro que es de mutuo acuerdo y que eran muy consciente del momento en el que lo iba a hacer, pero que él tenía que ser el primero”, ha declarado para asegurar que era una decisión meditada por ambos.

Tras la ruptura, Álvaro Morata acudió a una fiesta, un asunto desvelado por Alexia Rivas del que se desmarca la influencer. “Él no estaba con ninguna chica. Te puedo asegurar que estaba destrozado”, ha manifestado. Isabel Rábago corrobora las palabras de la modelo, ya que asegura que la pareja está atravesando uno de los peores momentos de su vida. “Están profundamente enamorados y se siguen respetando”.

Alice Campello ha confesado las razones de la ruptura, asumiendo las culpas de manera conjunta. “Somos dos personas muy jóvenes, los dos hemos sido muy inmaduros a la hora de gestionar determinadas situaciones, son muchos hijos, momentos de inestabilidad y de estar de un país a otro. Mis depresiones postparto han influido y las suyas, también, lo cual no nos ha permitido gestionar determinadas situaciones entre nosotros”, ha explicado.

La influencer considera que aunque se quieren mucho, era el momento de tomar la decisión. “El amor no se acaba de un día para otro. Nos queremos infinito, nos respetamos una barbaridad y eso no lo va a cambiar nada. Estábamos ya en un punto que nos estábamos consumiendo”, ha añadido.

Preguntada sobre si es una decisión definitiva, la modelo no cierra la puerta a una posible reconciliación en el futuro. “Es lo que necesitamos en este momento. Pongo mi cuerpo porque me ha respetado toda la vida y que no me ha sido infiel, sé que mataría por mí. Esto es lo que necesitamos ahora, no sé lo que va a pasar, pero es lo que necesitamos ahora”, ha recalcado.