Alejandro Albalá desmonta la versión de Isa Pantoja: “No se ha portado bien con su familia”

Las declaraciones de Isa Pantoja en su desgarradora entrevista en ¡De viernes! están dando mucho que hablar. Mientras que el relato de Dulce, presente en el mismo programa, coincide y añade nuevos datos sobre las humillaciones que habría recibido la joven por parte de su familia, Alejandro Albalá, su expareja durante cinco años, ha hablado para dejar en mal lugar a la hija de Isabel Pantoja.

Alejandro Albalá ha comprobado desde dentro cómo era la relación de Isa con su madre Isabel Pantoja y con el resto de su familia. El exconcursante de Supervivientes ha confesado que a ellos apenas les dirigían la palabra en Cantora. Albalá ha asegurado que él procede de una familia normal y que lo que transmitía la familia de Isa era todo lo contrario.

“He vivido momentos bastante duros y complicados, sobre todo cuando eres fuera de la familia. Yo, que vengo de una familia totalmente normal, pues te das cuenta que eso es una familia de locos, una familia totalmente desestructurada”, ha señalado.

El joven, que actualmente regenta un estanco, asegura que ha habido varias humillaciones y desplantes, pero que el comportamiento de Isa tampoco ha sido el adecuado en muchas situaciones. “Sí, bastante de ellas, pero sí que es verdad que hay otras que habría que preguntarse el porqué de ese enfado de la madre, del hermano o del tío con ella. Ella tampoco es una persona que haya hecho las cosas bien del todo, tanto con la madre como con mucha gente de su familia, entonces hay que hacerse esta pregunta”, ha explicado.

Albalá, por su experiencia personal con Isa, considera que ella no ha recibido todo el cariño que necesita por parte de su familia. “Nosotros muchas veces nos enfadábamos y yo no entendía por qué. Yo soy una persona despegada, no soy mucho de dar abrazos. Entonces se enfadaba conmigo y yo no entendía por qué, entonces me sentaba con ella a hablar y era por eso, por una falta de cariño. Me decía ‘no me das un beso, un abrazo’, veía que esto viene de algo de atrás, y ya me contaba ciertos episodios”, ha añadido.

Alejandro e Isa han vivido episodios duros durante sus cinco años de noviazgo, entre ellos unas declaraciones de la influencer que dejaban entrever un comportamiento inadecuado del televisivo. “Lo pasé bastante mal, no solo yo, sino también mi familia porque de ella hacia mí hubo una serie de comportamientos en la relación bastante complicados de los cuales no voy a hablar, pero no solo de ella hacia mí, sino también por parte de su familia”, ha reconocido.

Para zanjar el asunto, Albalá le ha enseñado un vídeo a Emma García en el que Isa niega las graves acusaciones que en su día vertió sobre él. “En el vídeo aparece Isa llorando y negando ciertas sospechas que hemos visto ahí”, ha dicho la presentadora.