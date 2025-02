Aitana se solidariza con el dolor de una concursante de ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones 8 no es solo Anita Williams y Montoya. El resto de concursantes también están sufriendo los estragos de la tentación, una sala de torturas por la que ha pasado Andrea en la última hoguera. La novia de Joel ha visto los primeros besos de su pareja con Nataly, unos hechos que le han destrozado el corazón. “Yo me voy, confiaba en él. No puedo más”, dijo la joven tras ver las imágenes de su novio besándose con la tentadora.

Andrea se ha derrumbado e incluso ha abandonado la zona para vivir en soledad su profundo dolor. “Me ha tenido engañada todo este tiempo, no le importo, sabe que lo voy a ver y que me va a doler. Solo veo el guarreo, ni conexión ni nada. Se va a arrepentir. Cuando me vea llorar, se le va a caer el mundo al suelo. Se está dejando llevar por el guarreo que tienen todos”, ha comentado ante las preguntas de Sandra Barneda.

Precisamente la presentadora ha sido uno de sus principales apoyos durante la hoguera. “Por favor, aguanta, estás aprendiendo mucho. Tienes que seguir siendo fuerte, es una aventura para ti misma, estás descubriendo una Andrea distinta”, ha señalado Barneda. “No puedo, te juro que confiaba en él. No sé si le voy a poder perdonar”, ha expresado Andrea.

La ternura de Andrea, completamente rota y destrozada por la infidelidad de su novio, ha traspasado la pantalla hasta llegar a una de las cantantes más aclamadas de la actualidad. Aitana ha mostrado su apoyo a la joven con un tuit que ha compartido en X. La intérprete de Gran Vía ha publicado un comentario con el nombre de Andrea acompañado de un emoticono con lágrimas y un corazón azul.