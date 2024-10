¿Por qué el cuerpo de Mayra Gómez Kemp no ha salido aún del Instituto Anatómico Forense?

Tras fallecer en la madrugada del pasado domingo por las consecuencias del fuerto golpe sufrido en su domicilio de Mijas diez días antes, los restos de Mayra Gómez Kemp aguardan a una inhumación o cremación. La querida presentadora hispanocubana, que murió en Madrid a los 76 años, aún no han podido recibir las honras de un funeral ya que las autoridades española aguardan la autorización de su hermana en Miami, su familiar más cercano. Al no tener familiares directos en España el cuerpo no puede salir del Instituto Anatómico Forense de Madrid sin una autorización.

La publcación Semana avanza que el documento necesario puede llegar en las próximas horas, pero tres días después de la muerte, el cuerpo de Mayra se encuentra en una cámara frigorífica. Ya se encuentran en España las hijas de su fallecido marido, Alberto Berco, Roxana y Viviana, para organizar el funeral al que está previsto que acuden cientos de amigos y profesionales que tuvieron vínculo con la que fuera presentadora del Un, dos, tres.

Al ser hijastras le corresponde a su hermana mayor, Georgina, que reside en EEUU y que a sus 80 años tiene problemas de movilidad, firmar la documentación necesaria. Autoridades estadounidenses están facilitando que este requisito se produzca cuanto antes. La hermana no ha podido tomar un avión, como hubiera deseado, porque sus condiciones de salud lo han desaconsejado.

El fallecimiento de Mayra Gómez Kemp causó sorpresa y consternación ya que la presentadora, aunque en los últimos año no se habia prodigado por las pantallas, tras haber sufrido dos procesos de cáncer, está en la memoria colectiva sobre todo por sus apariciones a lo largo de los años 80 en el recordado concurso. Narciso Ibáñez Serrador le dio su gran oportunidad en 1982 al poonerse al frente del Un, dos, tres responda otra vez, donde debutó como cómica en 1977. Fue a partir de entonces cuando se preparó para su gran salto junto a José Antonio Plaza en otros programas de TVE como 625 Líneas, Ding Dong o Sabadabadá.