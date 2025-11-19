Una agente de la Policía Local, la mujer que está detrás de la agresión al coche de Nacho Abad

El coche del periodista Nacho Abad fue rayado de manera intencionada por una mujer hace algo más de un mes. Los hechos fueron recogidos por la cámara que el presentador de Código 10 tenía dentro de su vehículo. Hace unos días se ha conocido la identidad de esa mujer, generando una gran sorpresa por su profesión. Se trata de Paola G. O., una agente de la Policía Local de Madrid.

La funcionaria, destinada en el Escuadrón de Caballería en el distrito madrileño de Moncloa, ha sido arrestada por agentes de la comisaría de San Blas como presunta autora de la vandalización del coche del periodista. La agente está acusada de rayar por ambos lados con unas llaves el vehículo de Nacho Abad, un Tesla desde el que se grabaron las imágenes que corroboran la acción delictiva.

Nacho Abad presentó la denuncia en la comisaría de San Blas, comenzando entonces una investigación policial con las pruebas presentadas por el comunicador. Finalmente, las grabaciones de las cámaras situadas en el interior del vehículo han resultado decisivas para esclarecer los hechos.

En dichas imágenes se observa perfectamente a una mujer con el pelo rubio aparcar su coche junto al de Nacho Abad en un centro comercial. En primera instancia, la conductora tomaba unas fotografías del coche para después rayar con unas llaves el turismo del presentador de Cuatro. Antes de abandonar el lugar de los hechos, realizó varias fotografías del coche objeto de la vandalización.

Los desperfectos causados en el vehículo de Nacho Abad superan los 400 euros. Por ello, la autora del delito ha sido detenida y se encuentra en libertad a la espera de juicio.

Nacho Abad mostraba las imágenes del acto vandálico contra su vehículo en el programa En boca de todos. “Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce cuando salgo del coche y me voy al gimnasio dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche”, explicaba. El periodista ha reconocido que no conocía a la autora del delito. “Ella se sentía tan orgullosa de su obra que decidió inmortalizarla”, concluía.