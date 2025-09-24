Los 82 de Julio Iglesias: el portero del Real Madrid que no quería ser cantante

Julio Iglesias ha cumplido 82 años. El artista, con 60 años de trayectoria musical y más de 300 millones de discos vendidos, vive ahora alejado de los focos aunque no ha anunciado su retirada de los escenarios. La vida del artista latino que más discos ha vendido de la historia pudo ser muy diferente. Dos acontecimientos le marcaron para siempre: el grave accidente de coche que acabó con su carrera como futbolista y su relación sentimental con Isabel Preysler.

En 1943 nacía en Madrid Julio Iglesias. Su gran sueño de joven era ser futbolista. Cuando comenzaba a disfrutar de su gran pasión un accidente de tráfico cuando volvía de una fiesta frustraba sus aspiraciones deportivas. Por aquel entonces, Julio Iglesias ejercía de portero en las categorías inferiores del Real Madrid.

Julio Iglesias militó en las categorías inferiores del Real Madrid antes de dedicarse a la música.

El accidente le provocó graves heridas e incluso pudo quedarse paralítico. El cantante estuvo durante un año y medio con serios problemas de movilidad. Gracias a un arduo trabajo de recuperación fue superando las graves dolencias, aunque ya no podría volver a colocarse debajo de los palos.

Del fútbol pasaría a la música de manera inesperada. El enfermero Eladio Madaleno le regaló una guitarra para que ejercitara los dedos y estuviera con la mente ocupada en el largo proceso de rehabilitación al que tuvo que hacer frente. Sería entonces cuando Julio descubrió una nueva pasión que cambiaría el destino de su vida.

Julio Iglesias ha protagonizado cientos de conciertos a lo largo de sus seis décadas en el mundo de la música. / EFE

La tristeza y el dolor de esa etapa vital fue el germen de una exitosa carrera musical que le ha valido el reconocimiento mundial. La vida sigue igual, Me olvidé de vivir, Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne, Quijote o La carretera son algunas de sus principales canciones, auténticos himnos generacionales que han sonado por todos los rincones del mundo.

En el plano personal, Julio Iglesias conoció a Isabel Preysler a inicios de los años 70 en una fiesta. Junto a ella viviría una historia de amor más mediáticas de aquella época. El cantante quedó prendado de la belleza de una joven filipina que acababa de llegar a España. “Fue un toque de fascinación. Tenía clase, era distinta”, recogió el intérprete en sus memorias. La relación sentimental salió adelante gracias a la insistencia del artista. Todo avanzó de manera muy rápida. El 29 de enero de 1971 se dieron el sí, quiero en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en Illescas (Toledo). La boda del año, por aquel entonces, congregó a numerosos rostros conocidos en un evento social de gran magnitud para la época.

Julio Iglesias e Isabel Preysler posan sonrientes junto a sus tres hijos.

De su matrimonio con Isabel Preysler nacieron tres de sus hijos: María Isabel (Chabeli) en 1971, Julio José en 1973 y Enrique Miguel en 1975. Este último siguió los pasos de su padre y se convirtió en una estrella de la música a nivel mundial.

El final del matrimonio entre el cantante y la reina de corazones tuvo lugar en 1978. Ambos formalizaron el divorcio dos años después, en 1980. El final de su historia de amor estuvo acompañado de rumores de infidelidades por parte del artista. No obstante, ambos llevaron la separación con señorío y de una manera cordial por el bienestar de sus hijos que atravesaban una edad temprana.