Los 40 años de ‘Like A Virgin’, la canción que inició la leyenda de Madonna

La carrera musical de Madonna no se entiende sin su canción más icónica, 'Like a Virgin'.

Madonna sacaba hace 40 años su álbum Like A Virgin, un trabajo con el que la reina del pop iniciaba una leyenda que continúa hasta el día de hoy. La cantante apostaba por una oda a la libertad sexual que en aquellos tiempos supuso un escándalo para muchos. El 12 de noviembre de 1984 veía la luz el segundo disco de su incipiente carrera, Like A Virgin. En la portada del álbum se mostraba a una joven Madonna vestida de novia con un marcado tono sensual.

La artista se aprovechó de una oleada de movimientos feministas a nivel mundial para protagonizar su impulso definitivo en la industria musical. Sin duda, la presencia de un león real en el set de rodaje fue uno de los elementos que más llamó la atención por aquel entonces.

“Acabé apoyada en una columna con su cabeza en mi entrepierna, pensaba que mordería. Entonces, me levanté el velo y me quedé mirándolo. Rugió tan fuerte que casi se me sale el corazón por la boca”, contó Madonna en un encuentro con sus seguidores hace unos años.

Like A Virgin, la canción que catapultó la carrera musical de Madonna, es una de las más influyentes de la década de los ochenta. Logró vender más de 21 millones de copias, alcanzando el número 1 de la lista Billboard, tanto en Estados Unidos como en Europa. Una acogida impresionante que también generó sentimientos de rechazo entre los grupos católicos y el Vaticano.

En 1990, Madonna arrancaba su gira europea Blonde Ambition con el obstáculo del Vaticano. El papa Juan Pablo II solicitó a los fieles que no fueran a los conciertos de Italia porque eran “uno de los espectáculos más satánicos de la historia de la humanidad”.

El despegue musical de Madonna le abrió las puertas de la moda. Sus colaboraciones con Jean Paul Gautier se convirtieron en una constante. El diseñador creó el icónico sujetador de conos que llevó Madonna durante la gira Blonde Ambition.

El éxito de Like A Virgin se exportó también al cine. En la película Reservoir Dogs el grupo de criminales liderado por Quentin Tarantino, Tim Roth y Michel Madsen debaten sobre la metáfora que presenta Like a Virgin en la vida sexual de Madonna.

Con el paso de los años, el legado de Like A Virgen sigue muy presente. En 1984 la icónica canción causó un auténtico furor en los premios MTV. 19 años después en la misma gala, Madonna interpretaba la canción con Britney Spears y Christina Aguilera dejando un beso para el recuerdo. Las adaptaciones y nuevas versiones del tema se han multiplicado durante las últimas décadas.

Mientras tanto, la reina del pop continúa interpretando la mítica canción en sus conciertos debido a la petición popular de sus seguidores. Madonna ha reconocido que es una canción que marcó su carrera, pero con la que tiene sentimientos encontrados. “Representa mucho para mí, pero también es parte de otra etapa de mi vida”, sentenciaba en una entrevista para Rolling Stone en 2015.