Yolanda Díaz pide "una pequeña investigación" por los fallos con las pulseras antimaltrato

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido que se "esclarezca" mediante una "pequeña investigación" si hubo fallos con las pulseras antimaltrato y que se repare a las mujeres afectadas.

"El mecanismo de las pulseras -la información que da el Ministerio de Igualdad- está funcionando correctamente. Ahora, si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante este periodo", ha subrayado Díaz, este lunes, en declaraciones a los medios en el marco del desayuno socio-sanitario de Europa Press con la ministra de Sanidad, Mónica García.

Además, ha aseverado que, "si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos" deben tener "derecho a la reparación".

"La información que da el Ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras, dicho lo cual, si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas", ha insistido Díaz.