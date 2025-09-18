Yolanda Díaz, sobre el decreto del embargo de armas a Israel: "No hay discusión posible, irá al Consejo de Ministros el martes"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha urgido a sus socios del PSOE en el Ejecutivo de coalición a aprobar el real decreto ley sobre el embargo de armas en el Consejo de Ministros del próximo martes, como está previsto, y que no haya más dilaciones, ya que "no hay discusión posible".

En declaraciones en la inauguración de unas jornadas de UGT sobre salud laboral, la líder de Sumar ha celebrado que la Fiscalía española vaya a investigar violaciones de derechos humanos en Gaza que pudieran constituir crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Israel.

"La Fiscalía General del Estado está haciendo lo que tiene que hacer y es que nos encontramos ante un criminal de guerra ante crímenes de guerra", ha dicho.

No obstante, ha destacado también la necesidad de aprobar el real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel que estaba previsto salir adelante el Consejo de Ministros del pasado martes pero se ha retrasado a la semana que viene después de que el PSOE alegara cuestiones técnicas.

"No hay discusión posible, ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes", ha añadido.

Díaz ha señalado que la Fiscalía "hace lo que tiene que hacer" pero el Gobierno "tiene que dar un paso adelante" porque, según ha recordado, "están asesinando a niños y niñas palestinos" en Gaza y ha instado a impedirlo.