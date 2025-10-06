Vox presenta el martes en el Congreso su propuesta para derogar la ley trans

Vox llevará este martes a la Comisión de Igualdad del Congreso una proposición no de ley (PNL) que busca impulsar la derogación de toda la normativa vinculada a la ideología de género y las políticas denominadas "woke". Entre las leyes que la formación pretende eliminar destaca la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, según defiende el texto.

"Son dañinas para la sociedad"

De este modo, el partido liderado por Santiago Abascal argumenta que estas políticas "han tenido nefastas consecuencias" en las sociedades donde se han implementado. Específicamente, señalan a las "leyes trans" españolas como normas "dañinas para la sociedad en su conjunto", con especial impacto negativo en mujeres y menores de edad.

La formación política sostiene que estas normativas "amenazan gravemente" el desarrollo de los menores, al permitir su acceso a "agresivos procesos de hormonación e incluso a cirugías irreversibles, con o sin el consentimiento de sus padres". Adicionalmente, Vox advierte sobre lo que considera un refuerzo del "adoctrinamiento por parte de activistas en las aulas con contenidos anticientíficos".

Consecuencias en el "borrado de la mujer"

El documento presentado por Vox también alerta sobre las consecuencias que estas normas tienen en "el borrado de la mujer" debido a lo que denominan como "una supuesta autopercepción de género". Según la formación, esto pone en riesgo "los espacios de intimidad de mujeres y niñas", además de generar un "profundo agravio" en el ámbito deportivo femenino y en determinadas áreas de la función pública, especialmente en aquellas que requieren pruebas físicas de acceso diferenciadas por sexo.

Llamamiento al Partido Popular

En su proposición, Vox hace un llamamiento explícito al Partido Popular, que recientemente "ha comenzado una campaña a nivel nacional para derogar la ley trans". La formación ultraconservadora solicita su apoyo para eliminar esta legislación tanto a nivel estatal como en las diferentes comunidades autónomas donde ambas formaciones mantienen acuerdos de gobierno. "Es un momento ideal para devolver el sentido común a la legislación de España y a todas sus regiones y demostrar la coherencia entre lo que se dice a nivel nacional y lo que se pone en práctica a nivel regional", subraya el texto que se debatirá mañana en la cámara baja.