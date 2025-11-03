Vilaplana: “Mazón hizo llamadas y respondió mensajes, pero no oí sonar su móvil”

Maribel Vilaplana, la periodista que compartió mesa con Carlos Mazón el día de las riadas, ha declarado ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA que el president atendió llamadas y mensajes durante la comida, aunque no recuerda haber escuchado sonar su teléfono.

Vilaplana, que ha comparecido como testigo en el juzgado de Catarroja, ha explicado que durante el encuentro Mazón escribía con frecuencia en el móvil y que, en algunos momentos, recibió varias llamadas. Preguntada de forma reiterada sobre este asunto, ha insistido en que el president no estuvo incomunicado y que, de haber oído sonar el teléfono, le habría sugerido que lo atendiera. “Si sonó y no lo cogió, pudo ser que colgara la llamada”, ha añadido.

La periodista ha relatado que llegó a proponerle salir del reservado para hablar con mayor tranquilidad, aunque Mazón le respondió que no era necesario. Pese a ello, el president se levantó al menos una vez de la mesa para hablar con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a las 17:37 horas, según las fuentes presentes en la declaración.

Vilaplana también ha reconocido que, durante la comida, recibió un enlace a un vídeo de las inundaciones en Utiel que comenzaron desde primera hora de aquella jornada —a las 17:39, cuando Mazón hablaba con Pradas—, pero ha insistido en que no abrió el vídeo, por lo que no compartió esa información con el president. Ha reconocido que no haberlo hecho le “atormenta”.

En general, ha señalado que escuchó “poco” a Mazón hablar por teléfono, y que el president parecía más atento que participativo en las conversaciones. Ha precisado que él no le transmitió información alguna sobre las llamadas ni mencionó cuestiones relacionadas con la DANA, el Cecopi o las lluvias.

La periodista ha explicado que se reunieron a partir de las 15:00 horas, después de que Mazón saliera de un encuentro con sindicatos, y que en ningún momento le habló sobre el temporal. En su declaración, ha recordado que en València no llovía aquel día y que no tenía la percepción de que ocurriera nada grave, al tiempo que ha señalado que en la universidad donde estudia su hija las clases no se suspendieron.