Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participarán este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contará con la Patrulla Águila. La Princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía acompañarán a don Felipe y a doña Letizia.

Los C-101, conocidos como culopollos, de esta emblemática unidad acrobática van a ser sustituidos por cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, que será la encargada de realizar el sobrevuelo en el acto central, empleando por primera vez los humos de color que simulan la bandera nacional. Para tener las mayores garantías de éxito se han elegido pilotos con amplia experiencia en este tipo de vuelos, según informa Defensa.

Un total de 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, de los cuales 524 son mujeres, participarán en el desfile que comenzará a las 11:00 y recorrerá 1.540 metros, desde la Plaza de Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón.

A su llegada a la Plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la Tribuna Real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.

El acto comenzará con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). El sargento primero Oscar Marsal, con 3.389 lanzamientos, será el encargado de portar la bandera de España, de 24 metros cuadrados de longitud y 15 kilos de peso. Actuará de guía el también sargento primero José Carlos González, con más de 3.000 saltos en sus siete años en esta patrulla.

Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, los aviones de la Formación Mirlo sobrevolarán los cielos de Madrid pintando los cielos con los colores de la enseña nacional y darán paso al desfile aéreo. Participarán 45 aviones, entre ellos Eurofighter, F-18, Harrier o los 'apagafuegos' que intervienen en la extinción de incendios forestales, además de 29 helicópteros del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil .

Seguidamente, el desfile terrestre comenzará con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. En total, 123 vehículos, 39 motos, 229 caballos y 6 perros. Formarán parte del mismo unidades terrestres y aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.La UME este año participará con dos compañías, en lugar de la única habitual, con motivo de la celebración de su 20 aniversario.

Antes de las unidades montadas, efectivos del tercio Gran Capitán 1º de la legión desfilarán acompañados de su mascota, este año un borrego macho de tres años, de nombre 'Baraka' que en árabe significa 'buena suerte'.

Una vez finalizada la parada militar, los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.