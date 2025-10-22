El Senado exige al Gobierno que presente presupuestos o acudirá al Tribunal Constitucional

El PP ha calificado este miércoles de "anomalía democrática" que el Gobierno aún no haya presentado el proyecto de presupuestos para 2026, por lo que con su mayoría absoluta en el Senado aprobará esta tarde un requerimiento para exigírselo, paso previo a un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

La votación del requerimiento, que previsiblemente será aprobado, tendrá lugar esta tarde y, si en un mes no es atendido, el Senado podrá plantear el conflicto tal y como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La Constitución establece, en su artículo 134, que el Gobierno debe presentar a las Cortes el proyecto de presupuestos del ejercicio siguiente al menos tres meses antes del final de año, es decir, como muy tarde el 30 de septiembre.

Este plazo se ha incumplido en numerosas ocasiones -las últimas cuentas que lo cumplieron fueron las de 2016, tramitadas en el verano de 2015, que fueron las últimas de la mayoría absoluta del PP-, pero este año se ha rebasado la fecha sin haber iniciado aún los trámites previos.

Además, se da la circunstancia de que, en este momento, los presupuestos en vigor son los de 2023, aprobados en la anterior legislatura y que ya han sido prorrogados dos veces, ya que nunca se llegó a presentar proyecto de cuentas ni para 2024 ni para 2025.

Antes de presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año, el Gobierno tiene que aprobar la senda de estabilidad, que tiene su propia tramitación: primero tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), después aprobarse en Consejo de Ministros y, posteriormente, pasar a las Cortes.

En caso de que la senda no logre el aval parlamentario -como ocurrió con los últimos objetivos presentados, que fueron rechazados en el Congreso por PP, Vox y Junts-, el Gobierno tendrá que presentarla de nuevo -solo pasaría por CPFF y CNAL si cambia-, lo que alargará aún más este trámite.

Si esta segunda senda tampoco resulta aprobada, el Gobierno puede elaborar los presupuestos con los objetivos de estabilidad remitidos a Bruselas, aunque Hacienda no ha aclarado si serían los del último programa de estabilidad (2,5 % del PIB de déficit para 2026) o los del plan fiscal estructural (2,1 %).

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el lunes que esperaba llevar "muy pronto", "en unos días", su propuesta de senda de estabilidad y de techo de gasto al CPFF.

Debate bronco en el Senado

El debate en el Senado ha sido muy bronco, con intervenciones cruzadas y repetidas llamadas al orden, y acusaciones como las del senador del PP Antonio Silván, quien ha asegurado que se debate "si España sigue siendo una democracia parlamentaria o si se ha convertido en un régimen".

La senadora socialista Lirio Martín ha respondido que Castilla y León acumula más prórrogas presupuestarias que el Estado y la senadora del PNV Dolores Etxano ha recordado la doctrina del Constitucional a favor de la prórroga presupuestaria.