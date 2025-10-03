Sánchez propone incorporar el aborto a la Constitución como un derecho y el PP lo rechaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la carta magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", según han informado fuentes del Ejecutivo. Tras el anuncio, el PP ha afirmado que la ley actual que regula la interrupción del embarazo es suficiente y que por ello no ve necesario blindarlo en la Constitución y no estaría dispuesto a apoyar la reforma.

El anuncio del Gobierno se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara, con los votos del PP y Vox, una iniciativa del partido de Santiago Abascal para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el "trauma posaborto".

En respuesta, el Gobierno ha comunicado este viernes que impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo "reciban información falsa o sin evidencia científica" e impulsará esa reforma constitucional.

"En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", han añadido las fuentes.

Para ello, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria. "El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres", ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X. "Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", ha añadido.

Por ello, "el Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, empezando por la modificación del Real Decreto 825/2010".

Y llevará al Parlamento una propuesta "para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", ha añadido el presidente del Gobierno en el mensaje publicado.

El propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

Con esta medida, y según fuentes del Gobierno, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024: "El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres".

La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

El Gobierno continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo.

El PP rechaza la reforma

En un mensaje distribuido a medios, fuentes del PP han recordado que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular y que Sánchez tiene que olvidarse de contar con ellos para reformar un texto que "está incumpliendo" por no presentar presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo.

Según el PP, la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional. "El debate termina aquí", afirman las fuentes de Génova, tras el anuncio de Sánchez de que llevará al Parlamento una reforma "para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", según ha señalado en la red social X.

Todo ello tras la polémica desatada esta semana después de que el Ayuntamiento de Madrid del popular José Luis Martínez Almeida apoyara una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto', que no existe según los expertos y según reconoció el propio alcalde posteriormente.

Según el PP, Sánchez pretende ahora, "acabado el señuelo de la flotilla", buscar otro tema con el que "distraer" y "tapar" la falta de gestión, la "corrupción" y los problemas que tiene en su entorno, como los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, el procesamiento de su hermano y de su fiscal general del Estado o el encarcelamiento de su número dos en el PSOE, señala el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En esta línea se ha manifestado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien en una entrevista en RNE ha dicho este viernes que Sánchez con el tema del aborto "lo único que busca es confrontar" y crear una "nueva cortina de humo" con "temas delicados" para "tapar sus problemas de corrupción".

El aborto, ha agregado, "no es un derecho" pero hoy "está regulado legalmente" e ir más allá sólo busca dividir.

"Aquí tenemos un régimen en el que ya está establecido una norma, una ley que lo regula y yo creo que en ese sentido es suficiente", ha insistido Bravo.