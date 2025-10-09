Sánchez avisa a Ayuso de que llegará al Constitucional para garantizar el derecho al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que si no garantiza los derechos y la dignidad de las mujeres, utilizarán todos los instrumentos legales a su alcance y, si fuera preciso, llegarán al Tribunal Constitucional.

De esta forma ha respondido en la red social X Sánchez a Ayuso después de que en la sesión de control en la Asamblea de Madrid haya reiterado su negativa a hacer una "lista negra" de médicos objetores y haya pedido a la izquierda que se vayan "a otro lado a abortar".

"Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir", ha criticado el presidente, que ha asegurado que el Gobierno "usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid"

"Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", concluye el tuit.

En esa misma línea se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que no van a consentir que se incumpla la ley "ni que se den pasos atrás" en los derechos de las mujeres, y que utilizarán todas las herramientas jurídicas para que se garantice el aborto en la sanidad pública.

"Lo que colisiona es constantemente la señora Ayuso con los derechos de las mujeres. Eso es lo que colisiona. No sé exactamente qué le hemos hecho las mujeres a la señora Ayuso, que le han hecho los derechos de las mujeres conquistados desde hace años y peleados desde hace tantos años. No sé cuál es la guerra que tiene declarada a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha remarcado García en declaraciones a los medios tras clausurar un acto con motivo del Día Mundial de la Visión.

Desde Vitoria, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "una salvajada más de la señora Ayuso" las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid con las que ha pedido a la izquierda que se vaya "a otro lado a abortar".

También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha denunciado las palabras de Ayuso y ha subrayado que "ninguna mujer se va a ir a otro lado a abortar. Ninguna persona se va a ir a otro lado a rezar. Ningún profesor se va a ir a otro lado a enseñar".

"Si la derecha autoritaria de PPVox lo intenta, lo vamos a parar, como ya hemos hecho otras veces", ha destacado en un mensaje en X.