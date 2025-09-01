Sánchez anuncia una nueva agencia de protección civil y más recursos en su propuesta de pacto de Estado climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto ‘Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática’.

La creación de una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, la dotación de más recursos permanentes por parte de todas las administraciones públicas, el reforzamiento del mundo rural y la instauración de una cultura cívica de protección son algunas de las principales medidas en la propuesta del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta" con diez compromisos entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

"Mañana en Consejo de Ministros vamos a aprobar esa hoja de ruta", ha avanzado Sánchez durante su intervención en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en el que previamente han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sánchez ha trazado las líneas maestras del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que propondrá a los grupos políticos y ha pedido que quede fuera de "luchas competenciales y partidistas", ante una amenaza que obliga a "respuestas inmediatas".

Sánchez ha hecho un balance del trágico verano en España, con "la peor ola de incendios de la historia reciente": 130 en el último mes, "que han quemado 330.000 hectáreas de terreno, casi seis veces la isla de Ibiza". El presidente ha destacado que ello es resultado de una política de prevención "claramente insuficiente", junto con "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que aumenta la virulencia de los incendios.

El pacto se plantea "con espíritu de acuerdo, actitud de escucha y con humildad", ha dicho el presidente, que ha destacado que "hay que mirar a largo plazo con respuestas inmediatas" y que por ello el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado".

"Aquellos que quieran participar van a tener la ocasión", ha dicho sobre las aportaciones de los distintos sectores, y ha mencionado a los partidos y administraciones, a la comunidad científica y a los grupos ecologistas, entre otros.

"Queremos un pacto de Estado que trascienda. No polaricemos con esto, dejemos ese asunto al margen de las disputas", ha pedido el presidente.

Varios apartados de la propuesta inciden en la importancia del mundo rural. "Nuestros pueblos deben estar en primera linea de la batalla y necesitan mas apoyo", ha afirmado.

En este sentido, las administraciones deben comprometerse, ha destacado Sánchez, a aumentar "los recursos técnicos y humanos frente a los fenómenos extremos", con "equipos estables dotados de maquinaria adecuada".

El presidente ha destacado que el gasto de no prevenir y mitigar estos fenómenos ha obligado al Estado a desembolsar en cinco años "32.000 millones de euros, una cifra que puede parecer abstracta pero que es el presupuesto invertido en educación en ese tiempo". "Además, ha causado la muerte por calor de 20.000 personas, el doble de las víctimas por accidentes de tráfico", ha apuntado.

Otros puntos del pacto se refieren, ha explicado Sánchez, a un modelo de gestión forestal "adaptado al siglo XXI", a la actualización de los planes hidrológicos, a la creación de refugios climáticos y a la formación de "una cultura cívica de prevención, protección y reacción".

Aagesen: "Una respuesta unida al mayor reto, el cambio climático"

La ministra Sara Aagesen ha abierto el acto advirtiendo de la "urgencia de dar una respuesta unida al mayor reto, el cambio climático" y ha hecho referencia a un mes de agosto "especialmente complejo" que deja señales "indiscutibles y preocupantes".

"Un verano donde los incendios han asolado nuestro país y también hemos vivido una intensa ola de calor", ha recordado Aagesen, destacando que la ola de calor ha sido "la más intensa registrada, con una anomalía de 4,6 grados" y que los incendios han quemados hasta el 25 de agosto "más de 350.000 hectáreas", según las estimaciones de su Ministerio: "Hablamos otra vez de otro récord de superficie afectada, la mayor en las dos últimas décadas".

Aagesen ha incidido la necesidad de "un compromiso que trascienda legislaturas". "Por eso hoy empezamos este camino abierto a propuestas, al talento colectivo de nuestra sociedad, para construir un pacto tan importante y tan necesario frente a la emergencia climática", ha comentado.

Por su parte, Planas ha defendido que la lucha contra los efectos del cambio climático "sólo será posible de la mano de agricultores, de ganaderos y de silvicultores".

"Algunos se obstinan en ver la transición ecológica como una realidad contraria a los intereses de los profesionales del campo. Pero es exactamente al revés y lo quiero decir alto y claro", ha zanjado el ministro, al tiempo que ha enumerado los "tres aspectos clave" en la adaptación al cambio climático: Agua, cultivos y gestión de riesgos.

Para el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, "una buena dotación presupuestaria es fundamental" para abordar la emergencia climática. "Para agricultores, para ganaderos, para medio rural, pero también para mantener su vida y su actividad económica. La seguridad europea es también la seguridad alimentaria y, por ello, tenemos que trabajar en ello. De ahí la necesidad de un pacto de Estado", ha dicho.

En la misma línea, el ministro del Interior ha asegurado que el cambio climático "es una evidencia científica que no admite discusión" y que "aumenta de manera exponencial la virulencia de catástrofes y emergencias, acelera su frecuencia, prolonga la duración de los episodios y multiplica sus consecuencias lesivas".

"Hemos construido un Sistema Nacional de Protección Civil robusto, coherente y eficiente, pero, sin duda alguna, nos enfrentamos a un nuevo paradigma, el de la emergencia climática, que nos exige un paso adelante para dotarnos de nuevas respuestas", ha concluido Marlaska.