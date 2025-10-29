El Rey pide "rigor y serenidad" para sacar lecciones de la dana

Felipe VI ha trasladado su dolor y cariño y el de toda España a los familiares de los 237 fallecidos en la dana en el funeral de Estado en Valencia y ha considerado necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia para extraer "con rigor y serenidad" las lecciones necesarias.

En un breve discurso dirigido a las víctimas, a las que ha agradecido su coraje, al final del acto de homenaje a las víctimas de la dana cuando se cumple un año de la tragedia, el jefe del Estado ha destacado esta necesidad para poder mejorar la capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias.

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", ha animado Felipe VI a los cerca de los 800 asistentes a este funeral de Estado, la mayoría de ellos familiares de las víctimas.

Felipe VI, que poco antes había hecho junto con la reina y dos familiares de víctimas una ofrenda floral por los fallecidos, ha recordado esa fatídica fecha en la que la terrible dana dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, "un inmenso dolor, muchísimo dolor".

"Un dolor que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida", ha agregado el monarca.

Porque, las víctimas de la tragedia, cada una, "forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar", y que son "la razón, el corazón y el sentido de este día".

Un día que "cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas", ha dicho el rey, que ha explicado que intentó ponerse en el lugar de los familiares e imaginar qué les "podría decir": "Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros -a familiares, amigos y seres queridos- y que os acompaña con todo el cariño en vuestro duelo".

Un cariño, "personal y de toda España", ha insistido el rey, que ha garantizado que la reina y él están, "ahora y siempre", con ellos.

"Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos", ha destacado el rey.

"Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre", ha dicho.