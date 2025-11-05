El rey Juan Carlos aterriza en Vigo en plena polémica por la publicación de sus memorias

El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Vigo para disfrutar en Galicia de una de sus grandes pasiones, la vela, en plena polémica por la publicación de su libro de memorias Reconciliación.

El padre de Felipe VI ha aterrizado pasadas las 12:30 en el aeropuerto vigués de Peinador.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, competirá el fin de semana a bordo del Bribon en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, de la que es el vigente campeón.

Después de que la aeronave privada en la que se desplazó desde Cascais (Portugal) aterrizara en Vigo, Juan Carlos I ha emprendido por carretera el camino a Sanxenxo (Pontevedra) y ha saludado a los periodistas y gráficos que lo esperaron en el aeropuerto vigués.

Su viaje a Galicia coincide con la salida a la venta, en las librerías francesas, de su libro de memorias Reconciliación, anticipándose a la edición en español, que saldrá a la venta en diciembre.

La obra, de 512 páginas, está editada por Stock y narrada en primera persona.