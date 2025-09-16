El Rey califica de "crisis humanitaria insoportable" la situación en una Gaza devastada

El Rey ofrece un discurso en el primer día de su visita de Estado junto a la reina Letizia a Egipto.

Felipe VI calificó este martes de "crisis humanitaria insoportable" la situación en una Gaza sumida en una "total devastación" casi dos años después del inicio de la ofensiva israelí en la franja palestina tras el brutal ataque de Hamas a Israel.

En sus primeras palabras tras llegar a El Cairo junto con la reina Letizia para iniciar su primer viaje de Estado a Egipto, el Rey se dirigió a los españoles que viven en ese país y recordó la sintonía de ambos estados en su anhelo de convivencia pacífica en la región.

Un discurso que pronunció en la recepción ofrecida a una representación de la colectividad española en el país árabe, a la que asistieron unas 300 personas, en representación del millar de españoles que viven en Egipto, entre ellos empresarios, arqueólogos, profesores y cooperantes.

A estos españoles transmitió el Jefe del Estado su apoyo y cercanía ante la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y en el momento "convulso y trágico" que se vive.

Un escenario en el que España y Egipto comparten con convicción "un anhelo", el de la convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo "que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y justicia", dijo el Rey.

"De momento parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea", reconoció el monarca, que incidió en que ambos países caminan juntos en la búsqueda de una paz "duradera y valiente", como se calificaba en los 90, "aquellos años de esperanza", rememoró.

El último episodio de este conflicto, "desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi dos años, ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza", recalcó Felipe VI.

El Rey agradeció a los asistentes su valiosa contribución al entendimiento entre Egipto y España, reforzado este año, durante la visita del presidente egipcio a Madrid, Abdel Fattah Al Sisi, al elevarse las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica.

Entre los asistentes se encontraban empresarios españoles, arqueólogos y egiptólogos, que trabajan desde hace casi seis décadas con sus colegas egipcios en excavaciones, profesores de español -la mayoría en los Institutos Cervantes de El Cairo y Alejandría que se encuentran entre los mayores del mundo en número de alumnos-, arabistas, investigadores, científicos, cooperantes y personal de ONGs españolas, periodistas y personal de la embajada de España.

Tras la cita con los españoles residentes en Egipto, los Reyes serán recibidos el miércoles oficialmente por el presidente de Egipto y la primera dama en el palacio de Al-Ittihadiya, en una jornada principalmente institucional en la que se firmarán varios convenios y que seguirá con un encuentro bilateral y un almuerzo ofrecido en su honor por Al Sisi.

Posteriormente, Felipe VI se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali, y con el del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.

En las siguientes jornadas, los Reyes desarrollarán intensas jornadas también de carácter económico y cultural tanto en El Cairo como en la ciudad de Luxor en lo que es el primer viaje de Estado que hacen a Egipto y a la región y al que llegan después de los tres realizados por Juan Carlos I y doña Sofía en 1977, 1997 y 2008.