Redondo denuncia "vorágine de mentiras" sobre las pulseras antimaltrato mientras Feijóo pide su dimisión

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado este miércoles una vorágine de mentiras sobre las pulseras telemáticas antimaltrato y ha acusado frontalmente a la oposición de atacar las políticas feministas, en medio de la polémica por los fallos en estos dispositivos de seguridad.

"Lamentablemente, estamos en medio de una vorágine de mentiras y falsedades que lo que quieren es poner en solfa un sistema de protección de víctimas de violencia de género que ha costado mucho poner en pie", ha manifestado Redondo durante una rueda de prensa celebrada en el Instituto de las Mujeres, donde presentaba el estudio 'Análisis de la brecha de género en las pensiones'.

La ministra ha lamentado que el sistema de protección esté siendo objeto de "una salvaje crítica sin base de datos" y ha señalado que todo esto se sustenta en bulos y desinformación. "Todo vale en política cuando se trata de atacar a las mujeres y cuando se trata de atacar a las políticas feministas", ha denunciado respecto a la actitud de la oposición.

El PP pide a Marlaska su cese

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono del enfrentamiento al exigir la dimisión inmediata de la ministra Redondo, así como la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o la del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en función de su "responsabilidad" en este caso.

"Le corresponde al presidente del Gobierno sentarse con los ministros y ver cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno de ellos", ha manifestado Feijóo en declaraciones realizadas en el Congreso, donde ha insistido en que Redondo "no es la única responsable" de lo sucedido con los dispositivos de control.

El presidente del PP ha argumentado que Bolaños "conocía, a través de las audiencias, de los juzgados y del Consejo General del Poder Judicial, que no estaban funcionando correctamente las pulseras", mientras que Marlaska, como "responsable" de la Policía y de la Guardia Civil, "también lo conocía".

Los motivos que esgrime Feijóo

En su intervención, el líder de la oposición ha enumerado cinco razones por las que el Gobierno debe ofrecer más información y asumir responsabilidades: "la negligencia, la indolencia, la ocultación, la reincidencia y la mala fe".

Según ha explicado, "hay negligencia porque se ha cometido un fallo de enorme gravedad"; indolencia "porque se han ignorado todos los avisos"; ocultación porque el Ejecutivo "ha escondido" el caso durante más de un año; reincidencia "porque no es la primera vez que el Gobierno feminista de palabra perjudica a las mujeres con sus hechos"; y "mala fe" porque no ha reconocido "el más mínimo error".

El origen de la polémica

La controversia estalló tras conocerse los fallos en los dispositivos telemáticos para maltratadores sobre los que alertó la Fiscalía General del Estado en su Memoria anual correspondiente al año 2024, donde también advertía de posibles absoluciones relacionadas con el mal funcionamiento de estos sistemas.

Frente a estas críticas, Redondo ha hecho un llamamiento a "alzar la voz" contra quienes tratan de "devaluar todas las políticas feministas", calificando esta actitud como "intolerable, miserable y ruin".

La ministra también ha aprovechado su intervención para referirse a la brecha de género en las pensiones, definiéndola como una "injusticia histórica" y destacando que "las instituciones tienen que asumir las brechas y tenemos que incorporar el alcance de género en todos los estudios".