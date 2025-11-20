Las reacciones a la condena del fiscal general del Estado: El Gobierno "respeta pero no comparte" la decisión del Supremo

El Gobierno ha expresado este jueves su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque no la comparte, y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.

Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones después de que el Tribunal Supremo, con dos votos particulares discrepantes, haya condenado a esos dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados con relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno insiste en su respeto a la justicia pese a no compartir el fallo. Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho. De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad" en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.

PNV ve la condena al fiscal general como un ejemplo de "judicialización de la política"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expresado este jueves su "perplejidad" por la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha lamentado la "judicialización de la política" porque "perjudica a todos". Lo ha afirmado en su cuenta de la red X tras conocerse que el Supremo ha condenado a Ortiz a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz de PNV ha escrito que su formación analizará "en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno", pero ha matizado que "la primera impresión es de perplejidad". "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido?", se ha preguntado Vaquero en referencia a la declaración en enero del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ante el juez del Tribunal Supremo. En la declaración, Rodríguez dijo, tras ser cuestionado sobre cómo supo que la Fiscalía había filtrado a un medio el expediente del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, dijo: "es deducción"

Jueces para la Democracia: la condena al fiscal no es la victoria de nadie, todos perdemos

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha dicho este jueves que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no supone la victoria de nadie, sino que todos perdemos", y ha destacado que la sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo. En un comunicado, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha reaccionado así al fallo del Tribunal Supremo que ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado.

"La sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también la propia fiscalía o en la abogacía institucional", apunta Rodríguez, que recuerda que ya se constató tal división con el voto particular del magistrado Andrés Palomo al acordarse la apertura del juicio oral, y ahora se repite con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo. Esta asociación cree que "no es una buena noticia" para el Estado de derecho, no solo por la condena al fiscal, sino porque "muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional", el Tribunal Supremo. En este sentido, Rodríguez señala de que "precisamente la división en el Tribunal Supremo puede propiciar que todo el proceso continúe con peticiones de amparo". Además, advierte de que la sentencia "no va ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del fiscal general"

Sumar afirma que la condena estaba escrita "mucho antes" del proceso

La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este jueves que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo estaba escrita "mucho antes de empezar el proceso", y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno. "La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso porque responde al 'que pueda hacer que haga'", ha escrito en su cuenta de la red social X. De esta forma, se ha referido a la frase pronunciada por el expresidente del Gobierno José María Aznar en noviembre de 2023, en medio de las críticas contra la investidura de Pedro Sánchez y contra la ley de amnistía. La reacción de la líder de Sumar llega tras conocer este jueves que el Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado. Por su parte el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, ha dicho en un audio remitido a los medios que la condena al fiscal general es un caso de 'lawfare' y una demostración de que el 20 de noviembre de 2025, cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, "el franquismo sigue vivo". Además, ha señalado que es un "día negro" ya que, en su opinión, esta decisión judicial pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes, la presunción de inocencia y que "se pueda condenar sin pruebas" al mismo fiscal general del Estado.

El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo haya condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más", ha escrito Muñoz en un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo del presidente en el que hablaba sobre las "falsas acusaciones y bulos" lanzaos contra Ortiz.

Podemos acusa a la "derecha judicial y mediática" de "asesinar civilmente" al fiscal general

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la "derecha judicial y mediática" de "asesinar civilmente" al fiscal general del Estado con la condena del Tribunal Supremo de dos años de inhabilitación para, en su opinión, "tapar la corrupción" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su novio. "Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?", ha añadido Belarra en su cuenta de la red social X.

Vox insta a Sánchez a "convocar elecciones"

Vox ha instado a Pedro Sánchez, a convocar elecciones por "dignidad" y "coherencia política" tras las condena "impresionante e impactante". "Si tuviera un poco de dignidad y de coherencia política, convocarían elecciones hoy mismo", ha subrayado el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, en declaraciones a los periodistas.Para el dirigente de Vox, esta decisión judicial es "un hito más de la vergüenza" de un Gobierno que ha "colonizado, manoseado, sobado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado". El fiscal general es una "pieza más" de este "Gobierno de la corrupción" ante el que, según Figaredo, solo cabe una oposición frontal, una distancia infinita y una confrontación sistemática a todos los niveles: en las calles, las instituciones y los tribunales. Ha advertido de que Sánchez preguntó quién iba a pedir perdón a García Ortiz por las acusaciones que recibía y, en este sentido, ha preguntado que "¿quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno?". "Vuestro 20N", se ha limitado a escribir por su parte en X la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en alusión la coincidencia este 20 de noviembre con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.