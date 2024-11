El PSOE presentará una demanda conjunta contra Aldama de los cargos señalados

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este mismo viernes los señalados por el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, presentarán una demanda conjunta. Además, ha indicado que estas acciones judiciales se llevarán a cabo por parte de la organización a la que pertenece, el PSOE, según ha indicado en una rueda de prensa desde Moncloa, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

"Estamos hablando de una demanda conjunta de todas aquellas personas que hemos sido señalados de manera vergonzosa porque son mentiras absolutas", ha indicado el ministro.

Asimismo, Torres ha calificado este viernes al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de "portavoz de un delincuente confeso" y, a propósito de una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez, le ha advertido de que podría ser él quien resultara destituido por su propio partido.

"Culminamos una semana de éxitos", ha dicho Torres antes de ponerlo en contraste con que "esta semana culmina para el señor Feijóo con una rueda de prensa sin preguntas en la que acabó haciéndose eco de las palabras de un delincuente confeso".

"La moción de censura es un mecanismo legítimo, pero no la va a presentar, porque no tiene números suficientes, pero también porque no tiene proyecto. Si presentas una moción tienes que presentar un programa alternativo y no lo tiene".

"A lo peor para él y a lo mejor para el buen funcionamiento de los cauces institucionales y para el buen tono institucional, lo que va a encontrarse el señor Feijóo es una censura interna de su propia organización", ha añadido.

Torres ha ofrecido una rueda de prensa en La Moncloa tras el encuentro entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente Pedro Sánchez, dentro de la ronda de entrevistas del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos.

Sus afirmaciones respondían a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, algo que sugirió este jueves el líder popular tras las acusaciones de corrupción vertidas contra el ejecutivo por el empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo.

Torres ha recordado que esta ha sido "una semana de éxitos, que ha comenzado con el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión, por cierto tras la desautorización por parte del PP europeo al PP español en su intento de vetar dicha propuesta".

"Y ayer mismo otro buen final para nuestra semana, con la aprobación por parte del Congreso de un paquete fiscal, una fiscalidad progresiva y justa, en la que además aseguramos fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros Todos pudimos ver las caras de los diputados del PP, son dos fracasos para el PP", ha explicado también.

"Haremos una propuesta para los Presupuestos Generales del Estado del año 25 y, ante la ansiedad de Feijóo, le tenemos que decir que, como ha dicho hoy el president, hay gobierno para rato, al menos hasta el 2027. Seguiremos trabajando aunque Feijóo se rodee de personas que van a mentir a sede judicial", ha señalad Torres.

"En eso se ha convertido Feijóo, en portavoz de un delincuente confeso", ha concluido.