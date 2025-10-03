El PSOE niega "financiación ilegal" y asegura la total transparencia en los pagos a Ábalos

El PSOE ha negado este viernes cualquier tipo de "financiación ilegal" en el partido y ha defendido "la total transparencia" en los pagos al ex ministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, ya que fueron "vía caja" con comprobantes de gastos que han sido "justificados".

Fuentes del partido se han referido así al informe de la Guardia Civil en el que ha puesto el foco en los "desembolsos" de 95.437 euros del exministro que provendrían de "ingresos no declarados" y ha detectado también entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

La UCO ha remitido al Tribunal Supremo un informe patrimonial, al que ha tenido acceso EFE, en el que analiza la información bancaria y tributaria del exdirigente socialista y la compara con la documentación remitida por el PSOE y el Congreso sobre pagos a Ábalos, así como las conversaciones de su exasesor Koldo García y fotos, entre ellas, una de un sobre del partido.

Destacan los socialistas que los pagos se hicieron "vía caja y transferencia contra los justificantes de gastos" presentados por Ábalos, y recuerdan que fue el propio partido el que comunicó "con total transparencia" los datos a la Guardia Civil cuando fueron requeridos.

Insisten en que todos los pagos cuentan con sus respectivos comprobantes de gastos, como ha expresado el PSOE en reiteradas ocasiones, y señalan que las cuentas del partido están fiscalizadas y auditadas de forma externa por el Tribunal de Cuentas, incluidos los pagos a Ábalos.

Las mismas fuentes remarcan que el informe de la UCO lo que demuestra "es la absoluta transparencia" con la que ha actuado el PSOE frente al caso Koldo, su colaboración con la Justicia y "el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas".

Afirmar, prosiguen las mismas fuentes, que el PSOE ha pagado de forma irregular Ábalos o a cualquiera "es una calumnia", por lo que recriminan a la "derecha política y mediática" su empeño en afirmar que el partido se ha financiado de forma ilegal.