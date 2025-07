El PSOE echará a los militantes que contraten prostitutas

El ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García vuelven a declarar este lunes en el Supremo.

El PSOE considera incompatible la militancia al partido con contratar servicios de prostitución. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha mantenido esta tarde de viernes una reunión con las secretarias de Igualdad de todos los territorios, así como con las responsables de esta materia en el Congreso y el Senado. Al término del encuentro, el PSOE ha informado que añade el siguiente párrafo al artículo 4.5 de su código ético: "Solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE y los órganos federales tramitarán estos casos como una falta muy grave de acuerdo a los Estatutos Federales imponiendo, además, la máxima sanción, que es la expulsión del partido".

Esta ha sido la reacción del PSOE a la revelación del mercadeo de prostitutas en el que estaban involucrados su ex secretario de Organización y ex ministro José Luis Ábalos, así como su asesor Koldo García. El texto añade que el partido considera que "el sistema prostitucional es una expresión de violencia contra las mujeres" e incompatible con los principios de los derechos humanos y la ética democrática, ya que "implica tratar a las mujeres como objetos o mercancías y no como sujetos de derechos".

Los socialistas se posicionan por primera vez como prohibicionistas de la prostitución. "Nos declaramos -indicará el nuevo artículo- abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres".

Además de Ábalos y Koldo García, otro diputado, Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, también protagonizó un escándalo de contratación de prostitutas. Y en Andalucía, el ex gerente de la fundación Faffe Fernando Villén fue condenado por pagar con una tarjeta de esta institución los servicios del prostíbulos.

Esta decisión ha sido comunicada en las horas previas a la reunión del comité federal de mañana sábado, donde Sánchez hará efectiva la renovación de la Ejecutiva.