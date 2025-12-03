El PP ve "patético" que Sánchez se haya "arrastrado" ante Junts y le hayan dado "con la puerta en las narices"

El PP ha tachado de "patético" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya "arrastrado" ante Junts, en este ocasión aprobando un paquete de medidas en materia local y de vivienda que reclamaban los de Carles Puigdemont, y de nuevo le hayan dado "con la puerta en las narices".

En declaraciones en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se ha referido a las declaraciones realizadas este miércoles por su homóloga de Junts, Miriam Nogueras, insistiendo en que la ruptura con el Gobierno se mantiene, pese a la voluntad de Sánchez de acercarse a Junts ofreciendo más dinero para ayuntamientos y empresas.

Muñoz sostiene que con este nuevo portazo, Junts pone de manifiesto que cada vez quiere estar "más distanciado" de Sánchez, quien, sin embargo, "cede a cualquier cosa con tal de mantener un poco más en el poder". "Es una vergüenza y, además, es patético que se haya arrastrado para nada", ha apostillado.

A su juicio, resulta "vergonzoso" y "patético" ver a un presidente "sumiso" asegurando un día que "cumple" con los compromisos y, al día siguiente, asumiendo que los "incumple" para intentar "contentar" a Puigdemont aprobando "deprisa y corriendo" medidas reclamadas por Junts y que, encima, le den "con la puerta en las narices".

El PP no va a llamar "a la puerta de nadie"

Preguntada en este punto si ahora es el momento de que el PP llame a Junts, después de este nuevo 'plante', para intentar una moción de censura contra Sánchez, la dirigente 'popular' ha querido dejar claro que su partido no tiene que llamar "a la puerta de nadie" porque es el propio Junts el que está diciendo que "la legislatura está muerta", lo que deja al presidente con una mayoría absoluta en contra.

"Son ellos los que tienen que decidir si quieren seguir sosteniendo a un Gobierno no sólo corrupto, incompetente e incumplidor sino que, además, mira a otro lado cuando hay crisis sanitarias graves en su comunidad autónoma", ha apuntado.

Y ha recalcado que el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ya lo ha dicho "por activa y por pasiva", que no es que no tenga ganas de presentar una moción de censura, sino que no tiene los votos. "Y eso no está en nuestras manos, por eso pedimos elecciones; si no tenemos una mayoría para presentar una moción de censura, lo lógico y democrático es que hable el pueblo", ha remachado.

Sobre si el PP va a ir a buscar esos siete votos de Junts para alcanzar esa mayoría absoluta, Muñoz ha reiterado que el PP está dispuestos a presentar "lo que haga falta", si tuviera los votos, con tal de quitar a Pedro Sánchez. "Más claro, imposible", ha rematado.

El nuevo decreto para Junts, "nimiedades"

Preguntada sobre si cree que Junts podría apoyar el decreto anunciado por Sánchez y aprobado este martes en el Consejo de Ministros, Muñez ha respondido que sí, pero que no dejan de ser "nimiedades" porque las leyes fundamentales para poder llevar a cabo una legislatura, como son los Presupuestos Generales del Estado, no lo logran que se aprueba siquiera la senda de déficit, que es el primer paso.

"Por lo tanto, es evidente que la legislatura está bloqueada y que leyes fundamentales que tendrían que aprobarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues no se pueden aprobar porque Sánchez tuvo una mayoría de investidura, pero no tuvo una mayoría para gobernar y lo estamos viendo", ha concluido.

Y hablando de bloqueos, se le ha preguntado a la portavoz del PP si podría haber adelanto electoral en comunidades como Baleares o Aragón, después de que Vox esté poniendo peros a la aprobación de los Presupuestos en esas comunidades, Muñoz ha desviado la respuesta a sus presidentes autonómicos, que son los que tienen la capacidad y la legitimidad jurídica para poder convocar elecciones.

Eso sí, la responsable popular ha subrayado que es Vox quien tiene que decidir "qué quiere ser de mayor: si favorecer gobiernos que no sean de izquierdas o jugar al juego del PSOE".