El PP pide reforzar las fronteras ante "la inacción del Gobierno por falta de política migratoria"

Madrid/El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a incrementar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) encargados de la protección de las fronteras frente al desafío migratorio ante "la inacción" del Ejecutivo en esta materia.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós, quien ha explicado que esta iniciativa, que se debatirá en el Pleno, se ha registrado "dada la inacción del Gobierno por su falta de política migratoria". "La ausencia de política migratoria del Gobierno ha desencadenado en estos últimos meses, ya casi dos años, el descontrol de los flujos migratorios", ha denunciado.

Asimismo, ha recalcado que reclaman al Ejecutivo "que se comprometa con su tarea y su responsabilidad, que es la política migratoria". Para ello, los 'populares' piden control de fronteras; poner todos los medios; trabajo con los países de origen, "para que se pueda evitar que las mafias se aprovechen de estas personas y arriesguen su vida en el mar"; que ponga en marcha mecanismos de inmigración regular y que ponga encima de la mesa los "recursos necesarios" para afrontar todo ello.

"La política migratoria tiene que ser una política de Estado, que requiere el abordaje integral, y que permita, por un lado, el obligatorio control y protección de las fronteras, y por otro lado, también y a la vez, el respeto a los derechos humanos y a la atención e inclusión de las personas migrantes que llegan a nuestro país", ha subrayado Alós.

En este sentido, en la iniciativa, el PP insta al Gobierno a mejorar los recursos de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de las fronteras. En concreto, plantea el incremento del número de agentes encargados de la custodia de las fronteras, "para que puedan realizar sus funciones en condiciones de seguridad y con garantías". Así, plantea reforzar los efectivos especialistas en Extranjería y Fronteras, de científica, así como también de personal sanitario, los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

Más personal administrativo en las oficinas de asilo

Igualmente, propone aumentar el personal administrativo para la tramitación de los expedientes en las oficinas de asilo, "para agilizar los procedimientos de solicitud de información a consulados y embajadas de origen, así como para la tramitación de los expedientes de devolución". Además, quiere que el Ejecutivo dote de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

El PP también reclama solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, para ayudar a las FCSE españolas en la vigilancia de las costas españolas para mejorar, así la dotación a los Servicios Marítimos y Aéreos de la Guardia Civil. Según ha indicado Alós, ello incluye drones, "así como resolver las deficiencias que existen actualmente en los equipos del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y en los medios técnicos instalados en las fronteras terrestres y la valla perimetral de las ciudades de Ceuta y Melilla".

Igualmente, pide habilitar y poner a disposición de las autoridades competentes las infraestructuras que el Estado tiene en desuso y cerradas, "con los recursos necesarios para su adecuación, al objeto de poder alojar y atender a los inmigrantes que lleguen por vías irregulares a España, hasta en tanto se resuelva su situación administrativa".

La iniciativa de los 'populares' también insta al Ejecutivo a "reforzar" la coordinación interministerial en esta materia "para armonizar y hacer integral la política migratoria del país". En este sentido, también recoge estudiar e impulsar las medidas normativas, operativas y estructurales que sean precisas para que la política migratoria española esté adaptada a la realidad del fenómeno, con el fin de articular la lucha contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos, la protección de las fronteras y respeto a los derechos de los inmigrantes.

En cuanto a los Acuerdos de Cooperación con terceros países, el PP pide la "revisión y mejora" de los mismos, especialmente con Marruecos, Senegal y Mauritania, "para la colaboración en el control de los flujos migratorios irregulares". En esta misma línea, pide desplegar a los agentes de las FCSE españolas en estos países de origen y tránsito "para colaborar y cooperar con las autoridades policiales locales en la desarticulación de las mafias y organizaciones de tráfico de inmigrantes".

Asimismo, los 'populares' proponen dotar de un fondo de contingencia suficiente para financiar a las comunidades autónomas la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. Además, piden declarar la emergencia migratoria en el ámbito nacional.

Finalmente, instan al Gobierno en la iniciativa a solicitar a la Unión Europea la activación de los mecanismos existentes para ayudar a los Estados miembros "que sufren de forma masiva la entrada de flujos migratorios".

Reclama la conferencia de presidentes "de forma inmediata"

Por otro lado, Alós ha subrayado que esta proposición no de ley es un plan migratorio "más allá" de lo que afecta a la acogida de menores no acompañados por parte de las comunidades autónomas. En este sentido, ha recordado que, entre las medidas que del PP para la modificación de la reforma de la Ley de Extranjería, está la Conferencia de Presidentes, que ha insistido en que tiene que convocarse "de forma inmediata".

"Es una cuestión de Estado, es un desafío que tenemos como país y, como tal, todas las partes que forman el Estado, que son el presidente del Gobierno de España, el Gobierno de España y también los gobiernos autonómicos, tienen la necesidad de debatir y de consensuar las medidas necesarias para poner remedios a este desafío, a este reto que tenemos por delante", ha indicado Alós.

En todo caso, Alós ha matizado que las medidas de este plan no son las condiciones para la aprobación de la modificación de la Ley de Extranjería. "Este es nuestro plan, una parte de nuestro plan de política migratoria que exigíamos como otra de las condiciones para aprobar la modificación de la Ley de Extranjería", ha apostillado.

Asimismo, Alós ha agregado que lo que exigen a Pedro Sánchez desde el PP es que reciba al presidente de Canarias "y que afronte de una vez por todas este problema, abordando una Conferencia de Presidentes", con el objetivo de "tratar este tema con rigor, con seriedad y con medidas de verdad eficaces".

En este sentido, ha tildado de "absolutamente inaceptable" que Sánchez esté de vacaciones en Canarias y no se haya acercado "a ninguno de los centros donde llegan inmigrantes irregulares, donde están acogidos los menores". "No ha querido saber absolutamente nada de este tema, ha estado mirando para otro lado desde el principio", ha denunciado.

Finalmente, preguntada por el mensaje en X sobre migrantes del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, Alós ha dicho que "en España hay distintas circunstancias respecto a la migración" y que hay ciudades y comunidades donde la migración es "muy numerosa". "No podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el Gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox y que plantea que todo inmigrante que viene a nuestro país tiene que ser expulsado y que desde luego no es bienvenido", ha concluido.