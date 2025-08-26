El PP no logra que Sánchez comparezca en el Congreso, pero irán cuatro ministros a petición propia

El PP no ha logrado sumar apoyos este martes para que comparezcan en el Congreso el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, aunque cuatro sí acudirán a la Cámara Baja a petición propia para informar, entre otros temas, sobre la gestión de los incendios y las incidencias ferroviarias.

Así, no han salido adelante ninguna de las solicitudes de comparecencia que reclamaban los populares en la Diputación Permanente que se ha celebrado este martes en el Congreso.

El PP ha logrado el apoyo de Vox a sus peticiones, pero también de Junts en algunos puntos, mientras que Podemos se ha apartado del bloque de la investidura en tres ocasiones al abstenerse.

Junts y Podemos vuelven a desmarcarse en las votaciones del bloque de investidura

Junts ha votado a favor de todas las comparecencias menos en el caso de las de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente del Gobierno, en las que se ha abstenido.

Finalmente no estarán Sánchez ni la totalidad de los ministros reclamados por el PP pero sí, a petición propia, cuatro de ellos: la ministra para la Transición Ecológica, el titular del Interior, Fernando Grande Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; y la de Igualdad.

La petición del PP respecto a Sánchez estaba motivada por los nuevos delitos imputados a su esposa, Begoña Gómez, por la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y por el "incumplimiento" del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Marlaska y Aagesen por los incendios

Durante el debate en la Diputación Permanente, el PP ha acusado a Sánchez de usar "artimañas con patas muy cortas" en la gestión de los incendios ya que -según han señalado- "no enviaron la ayuda que pedían las comunidades autónomas", mientras que el PSOE ha reprochado que éstas solo contraten a personal en época de incendios, así como los cambios al dimensionar las peticiones de ayuda.

Sumar ha criticado que el PP pida comparecencias cuando no las hacen los presidentes de las comunidades autónomas pese a que tienen -han dicho- muchas explicaciones que dar.

Podemos ha acusado por igual al "oficialismo" y a la oposición sobre su gestión de los incendios y el PNV ha cuestionado la falta de ayuda del Gobierno más allá de la UME.

El PP afea a Sánchez su "victimismo"

El PP ha defendido además la comparecencia de Sánchez porque considera que el presidente no rindió cuentas al Congreso el pasado 9 de julio y se limitó a "insultar" a la oposición, a "hacerse la víctima y a tratar de escurrir el bulto", al tiempo que ha opinado que en este último mes y medio "el circo de la corrupción sanchista no ha dejado de crecer".

El PSOE ha contraatacado al acusar al PP de propagar el "fango", sacando a relucir el caso del ex ministro Cristóbal Montoro al citar presuntos contratos formalizados con la Xunta de Galicia por Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente autonómico con "Equipo Económico", el bufete fundado por el extitular de Hacienda.

Comparecencia sobre García Ortiz

El PSOE y sus socios se han opuesto también a la petición del PP para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuda ya al Congreso para explicar el respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El PP ha preguntado por qué el Ejecutivo le respalda cuando la situación tras su procesamiento es "insostenible" al estar "bajo sospecha judicial".

Los populares solo han encontrado apoyo en Vox, que ha acusado a García Ortiz de ser el fiscal del Gobierno, mientras que el PSOE ha reprochado al PP su "obsesión enfermiza" por el fiscal general.

Junto a todo ello, Bildu ha arremetido contra el "interés mediático" que persigue el PP con "cuestiones recurrentes", mientras que el PNV no ve ningún delito en la actuación del fiscal general.

Incidencias en la red ferroviaria

El PP quería que Puente -al que han llamado "buque insignia" de la incompetencia- diera explicaciones también sobre lo que califica como "caos" en la red ferroviaria que sufren cada día millones de españoles.

Sumar ha admitido que el servicio del tren sufre "caos, continuas cancelaciones y retrasos", pero ha matizado que no todo es culpa del Estado.

Puente es uno de los ministros que comparecerá a petición propia la semana que viene.

Repunte de la violencia machista

Respecto a la ministra de Igualdad, cuya comparecencia también había pedido el grupo popular, el PSOE ha adelantado que acudirá al Congreso a hablar de las leyes en las que trabaja su departamento y del repunte de casos de violencia machista durante el verano.