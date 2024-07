El PP exige al Gobierno un plan nacional de inmigración más allá de Canarias

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un plan nacional de inmigración, la declaración de emergencia migratoria y convocar una Conferencia de Presidentes para abordar con consenso este tema. Estas exigencias las ha verbalizado públicamente el mismo día que PSOE, Sumar y CC han registrado en el Congreso una proposición de ley para la reforma de la Ley de Extranjería, una iniciativa en la que por el momento el Grupo Popular mantiene la incógnita sobre cuál será el sentido de su voto.

En concreto, el Grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria han registrado en el Congreso la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería y han instado al PP a que facilite su aprobación. De hecho confían en, al menos, una abstención de los 'populares' para la toma en consideración que se prevé para el Pleno del 23 de julio. La iniciativa modificaría el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha expresado su "profunda discrepancia" con el hecho de que el Gobierno recurra a una proposición de ley en lugar de hacerlo por un proyecto de ley, que hubiera permitido "los informes preceptivos técnicos y un debate mucho más solvente".

"Ausencia de política migratoria"

Al ser preguntado expresamente qué votará el PP en el Congreso en el debate de toma en consideración, Sémper no lo ha desvelado y se ha limitado a decir que su partido lo analizará e irá viendo "a lo largo de los próximos días qué margen hay".

"Pero somos extraordinariamente críticos con la ausencia de política migratoria de este Gobierno, porque trata, por un lado, a los inmigrantes como paquetería exprés y no como seres humanos, y porque no afronta a medio y largo plazo un fenómeno que debe ser encauzado y tratado con el rigor y con la serenidad", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que el fenómeno migratorio "requiere de estadistas y de altura política más que de politiqueo o estrategia y táctica a corto plazo". A su entender, al Ejecutivo de Sánchez "le sobra táctica" cuando este asunto de Estado hay que abordarlo "con rigor y con seriedad".

Sémper ha asegurado que el PP lleva "seis meses pidiendo un plan nacional de inmigración" y "hoy, a prisa y corriendo el Gobierno plantea lo que plantea, a través de una proposición de ley". A su entender, el Ejecutivo "no quiere abordar ni solventar un problema, sino lo que quiere es repartir culpas y responsabilidades" y "así no se soluciona nada".

Las condiciones del PP

A renglón seguido, Sémper ha enumerado las exigencias de su partido en materia migratoria: reclamar al Gobierno que declare la emergencia migratoria, ofrecer "recursos y financiación a las comunidades autónomas", implicarse "en la gestión de los menores no acompañados" y "un mayor control de las fronteras".

En quinto lugar, ha indicado que el PP pide al Gobierno que "inicie un proceso de negociación con Europa" para que los socios europeos también ayuden a España a adoptar medidas. Y, por último, ha dicho que su partido exige "inversiones y acuerdos en los países de origen donde las mafias hacen su agosto".

"Pedimos, por lo tanto, un Plan Nacional de Inmigración. Pedimos una propuesta completa, seria, solvente, que no piense solo en el día de hoy sino que piense a medio y largo plazo", ha enfatizado, para subrayar que se trata de tener "herramientas" para afrontar el fenómeno migratorio con responsabilidad.

Una conferencia de presidentes

Asimismo, el portavoz de PP ha exigido a Pedro Sánchez que "convoque con urgencia una Conferencia de Presidentes autonómicos" para compartir" cuáles son las circunstancias en las que desarrollan sus políticas, cómo pueden y cómo están acogiendo a los inmigrantes y qué recursos necesitan también para poder seguir haciéndolo en garantías humanitarias".

Sémper ha recriminado su ausencia en este tema al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "¿Dónde está el ministro de Exteriores? De hecho, por elevación, ¿dónde está el presidente del Gobierno con este tema? Desaparecido", ha criticado.

Efecto llamada

Asimismo, ha subrayado que Junts y ERC, que ha enmarcado en el "bloque progresista" del Gobierno, "se niegan a recibir más inmigrantes en Cataluña" y ha preguntado al Ejecutivo y al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, qué opina de es "actitud".

El portavoz del PP ha advertido de que "la ausencia de política migratoria genera problemas humanitarios" y "puede generar efecto llamada". "Efecto llamada y graves perjuicios para los inmigrantes que ya están hacinados", ha manifestado.

En este punto ha acusado al Gobierno de estar "dispuesto a hacinar a inmigrantes en centros de acogida" porque, según ha dicho, "no ofrece medidas y recursos materiales para que esto no suceda" como piden las CCAA. "Es una inmoralidad lo que está haciendo este Gobierno en política migratoria. No sabemos si, contaminado por Junts y por ERC", ha sentenciado.

Al ser preguntado si el PP no apoyará esa proposición de ley en el Congreso si no se cumplen sus condiciones sobre ese plan nacional de inmigración, Sémper ha dicho que si partido no quiere entrar en los ultimátums. "Yo entiendo que llevamos unos días muy enfrascados todos en amenazas", ha dicho, para añadir que no van a contribuir a eso.

Dicho esto, ha asegurado que los españoles "pueden estar tranquilos" con la posición del PP en esta materia de inmigración y ha garantizado que la política migratoria "va a ser uno de los elementos más relevantes de la acción política" de la formación.