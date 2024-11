El PP europeo, dispuesto a aprobar a Teresa Ribera si dimite en caso de ser imputada por la gestión de la DANA

El Partido Popular Europeo (PPE) está abierto a dar su luz verde a la candidata española a la nueva Comisión Europea, Teresa Ribera, si ésta se compromete a dimitir en el caso de resultar imputada por su gestión de la DANA y una vez dé las explicaciones pertinentes en el Congreso de los Diputados por este tema el próximo miércoles, dijeron a Efe fuentes del grupo popular.

Estas dos condiciones irían también de la mano con que los grupos socialdemócrata y liberal en el Parlamento Europeo den su apoyo al candidato ultraconservador italiano a la vicepresidencia de la Comisión, Raffaelle Fitto, y al ultraderechista húngaro Olivér Varhelyi como comisario de Salud, si bien éste último podría ver algunas de sus competencias reducidas.

No obstante, al mediodía de este miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que retire la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para la Comisión Europea y proponga a "otra persona que concite el apoyo de la sociedad española".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Feijóo ha defendido que, tras la catástrofe de la DANA, la ministra "con mayor responsabilidad en la prevención de las inundaciones", no es a quien España necesita como candidata ni quien la Comisión Europea necesita como vicepresidenta.

El líder de la oposición ha comparecido después de que sus eurodiputados en Bruselas presionasen este martes para posponer las reuniones que valorarán el desempeño de los cinco candidatos a vicepresidentes de la Comisión Europea, tras expresar su rechazo contra la vicepresidenta tercera por la gestión del temporal.

"El Gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría porque no tienen una mochila detrás ni de responsabilidad política ni en su caso, de responsabilidad judicial", ha afirmado Feijóo, que no ha dado un nombre para sustituir a Ribera, ni ha aclarado si le convencería como relevo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Ha argumentado que si da apoyo a un candidato en una "época sanchista" va a perjudicar, al tiempo que ha señalado que en el gabinete "hay personas que conocen la Comisión, que conocen la Unión, que la han trabajado y no tienen la mancha política, y veremos si judicial, de la candidata oficial".

Además, ha admitido que "en ningún caso" tiene la capacidad de vetar que el Parlamento Europeo elija como comisaria europea a Ribera -para lo que sería necesario el rechazo de todo el Partido Popular Europeo- pero ha defendido que sí la tiene para que los veintidós eurodiputados del PP español tengan opinión y postura.

También ha acusado al Gobierno de estar presionando y "chantajeando" a las instituciones europeas diciendo que "no se va a poder conformar la Comisión, sino se acepta la imposición de un país miembro, en este caso de España".

Y ha afirmado que la vicepresidenta tercera "no superó el primer examen del Parlamento Europeo", a pesar de que no hubo reuniones para valorar el desempeño de los candidatos a vicepresidentes, sino únicamente un debate parlamentario.

Además, ha enmendado la gestión de la vicepresidenta tercera, a la que ha acusado de dedicarse a tiempo parcial al Ministerio desde las elecciones europeas y le ha reprochado no haber ejecutado en 2021 obras en el barranco del Poyo, que se desbordó en la dana, por una cuestión de "coste beneficio".

"Ahora nos damos cuenta del inmenso error", ha recalcado Feijóo, que pide una Comisión Europea libre de "sospecha".

"Nada ha cambiado"

Por su parte, la Comisión Europea ha afirmado este miércoles que "nada ha cambiado" en la confianza que la jefa del Ejecutivo, la conservadora Ursula von der Leyen, puso en la española Teresa Ribera al asignarle una vicepresidencia ejecutiva en el diseño del Colegio de Comisarios que ha presentado ante el Parlamento Europeo para su aprobación.

"Ribera es la comisaria designada por las autoridades españolas para el puesto de comisaria, el Parlamento Europeo tiene un proceso de comparecencias que está en curso y la presidenta, por supuesto, ha otorgado su confianza en Ribera y la ha propuesto como comisaria", ha zanjado el portavoz jefe de Von der Leyen, Eric Mamer, al ser preguntado por si comparte las críticas del Partido Popular Europeo a la vicepresidenta tercera del Gobierno por su gestión de la DANA.

El martes se sometieron al examen los seis candidatos a ocupar una vicepresidencia del nuevo Ejecutivo de Von der Leyen, pero las evaluaciones que debieron emitirse tras cada audiencia han quedado aplazadas sin fecha por acuerdo entre los partidos de la llamada gran coalición --Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y liberales (RE)-- para forzar una decisión en bloque, para condicionar la salvación de unos a la de los otros.

La decisión del aplazamiento ha puesto en el foco las tensiones entre el PPE y la familia socialdemócrata por la candidatura de Ribera, durante cuya comparecencia eurodiputados conservadores le hicieron responsable de la mala gestión del temporal que dejó más de 200 muertos en el este y sur de España la semana pasada, sobre todo en Valencia, y sugirieron que debería sentarse "en un banquillo" por ello.

Sin embargo, Mamer ha dicho que desde el Ejecutivo comunitario no harán "rigurosamente ningún comentario" sobre el proceso en curso en la Eurocámara, responsable de aprobar o tumbar en sesión plenaria el Colegio propuesto por Von der Leyen; al tiempo que ha insistido en el deseo de la alemana de que su nuevo equipo pueda asumir funciones "lo antes posible".

Así, el portavoz comunitario no ha querido responder a si Von der Leyen, miembro del Partido Popular Europeo, comparte las críticas de los eurodiputados de su grupo, ni ha aclarado si va a reunirse con los líderes de los principales políticos en la Eurocámara para resolver el bloqueo, en el que también pesa el apoyo del PPE al candidato de la ultraderecha a una vicepresidencia, el italiano Raffaele Fitto.

Sin embargo, fuentes parlamentarias de distinto signo consultadas por Europa Press han conformado que un encuentro entre la presidenta del Ejecutivo y los líderes del PPE, el alemán Manfred Weber; de los Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García; y de los liberales, Valérie Hayer, va a tener lugar antes del inicio de la sesión plenaria este mismo miércoles en Bruselas.