El PP cree que Sánchez concurrirá en 2027 para defender a su familia

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que volverá a concurrir a las elecciones generales que tocan en 2027 se debe a su necesidad de defender a su familia de los casos de corrupción en que está inmersa en los Juzgados. En este contexto, afirma que el jefe del Ejecutivo controla determinados resortes de la Justicia, entre ellos el TC, al que acusa de "limpiar" delitos de miembros del PSOE.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, en la que ha dicho no estar sorprendida por el anuncio de ayer de Pedro Sánchez, quien dijo que había hablado con su familia y con el partido y se iba a presentar de nuevo en las próximas generales.

En opinión de Ester Muñoz, Sánchez necesita seguir controlando "determinados resortes" de la Justicia como la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el Tribunal Constitucional, que le permiten defenderse mejor que si no estuviera en el Gobierno, aunque admite que el presidente no controla toda la Justicia porque sino no se habrían producido los casos de su familia.

Según Muñoz es posible que Pedro Sánchez "humanamente" no querría seguir pero cree que "lo necesita", ya que es una cuestión de "necesidad personal" para "amarrarse" en una posición desde la que se considera menos vulnerable.

En este contexto, la dirigente popular ha recordado la posición de la Fiscalía de no querer investigar ni al hermano de Sánchez, ni a su mujer, ni al fiscal general, cuando en su opinión, la Fiscalía está para "investigar los delitos" y promover la investigación en las instrucciones. "Eso es lo anómalo", ha exclamado.

También señala que la Abogacía General del Estado ha sido usada para defender al hermano de Sánchez y a la mujer del presidente, cosa que no había pasado "nunca" en España. En este punto, aclara que la Abogacía no está personada pero "se usó para decir que no se investigara" a la mujer de Sánchez.

En cuanto al Tribunal Constitucional, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso considera que el presidente del Gobierno ha usado su mayoría, en la que hay exministros y exaltos cargos del Gobierno de Sánchez, para "borrar delitos juzgados por el Tribunal Supremo de compañeros y afiliados suyos". "Esto --ha exclamado-- tampoco había pasado nunca".

La dirigente del PP se refería a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE en Andalucía afirmando que la instrucción estaba mal hecha y que los "compañeros del PSOE del señor Sánchez, Cháves y Griñán" quedaban "indultados".

Para Esther Muñoz con esta labor de casación el Tribunal Constitucional, "limpia" los delitos del PSOE: "Nunca había pasado que el Tribunal Constitucional sirviese como Tribunal de Casación ante hechos de corrupción por miembros del Tribunal Constitucional que son exministros y exaltos cargos del Gobierno en cuestión y que limpia delitos del partido del Gobierno".

"No hay empate"

Muñoz también ha rechazado que el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el la mujer de Sánchez sean equiparables. Del primero ha afirmado que son delitos que "nada tienen que ver con la administración que gobierna su pareja" y que el novio de Ayuso no se ha valido de su condición para hacer negocios. Sin embargo, cree que Begoña Gómez y David Sánchez sí lo han hecho. "Entiendo quien quiera igualarlo para que parezca que hay un empate, pero no es así", ha exclamado.

Ha señalado además que el hermano de Pedro Sánchez decía que vivía en Portugal para tributar allí pero estaba viviendo en la Moncloa y la mujer del presidente, ha añadido, utilizaba a una trabajadora de Moncloa para pedir dinero para sus negocios con el membrete de la Moncloa.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso no cree que haya jueces haciendo política como denuncia el Gobierno. De hecho, considera que en el caso de que los hubiera, el propio sistema tiene mecanismos para que eso no sea así. Recuerda, en este sentido que sí ha habido jueces que han sido expulsados de la carrera judicial por prevaricar y pone como ejemplo el caso del juez Baltasar Garzón.

"Vaya disparate"

Igualmente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado este jueves de "disparate" el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de volver a ser candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.

"Vaya disparate", ha declarado a los periodistas a su llegada al desayuno informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha sido cuestionado por esa decisión de Sánchez de optar a la reelección.

En una entrevista en Bloomberg, Sánchez aseguró que volverá a presentarse en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ya ha hablado con su familia y el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", añadió.

"El victimismo ya no cuela"

Tras defender Sánchez la inocencia de su familia y su hermano tras las últimas decisiones judiciales, Tellado ha asegurado que "el victimismo ya no cuela" y le ha emplazado a dar "explicaciones" y a convocar "elecciones".

"La verdad, dice Sánchez. Un recordatorio para el presidente desmemoriado. La verdad es que Sánchez convive con el delito: Begoña, su hermano, su fiscal, Ábalos, Santos Cerdán", ha manifestado Tellado en un mensaje en la red social X.

Según Tellado, "la verdad es que su mujer no estaría imputada de no servirse de La Moncloa para hacer caja y que su hermano no estaría procesado de no haber sido enchufado". "El victimismo ya no cuela. Explicaciones y elecciones", ha finalizado.