El PP asegura que Sánchez se reunirá con Puigdemont para "recibir órdenes"

El portavoz del PP en el Congreso ha defendido los acuerdos que su grupo alcanzó con Junts para modificar el paquete fiscal del Gobierno y bajar así impuestos mediante un pacto "sin chantajes ni cesiones" por su parte, y ha anticipado nuevos acuerdos con el partido de Carles Puigdemont: "En todo lo que coincidamos estoy seguro de que Junts encontrará nuestros votos y nosotros encontraremos los suyos", ha afirmado.

Ante los recelos que despierta en el seno del PP ese entendimiento con Junts, Tellado ha diferenciado sus acuerdos de los que alcanza el Gobierno porque Sánchez subasta el Estado para pactar con el independentismo catalán mientras que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha cumplido con su programa electoral de bajada de impuestos "sin chantajes ni cesiones".

"Es verdad que hay recelos en el ámbito político en España a las relaciones del Partido Popular con Junts y esos recelos residen fundamentalmente en el PSOE, que está tremendamente preocupado de los diputados seamos capaces de alcanzar acuerdos con Junts que mejoren la calidad de vida de las personas", ha argumentado.

Además, ha censurado la disposición del presidente del Gobierno para reunirse con Puigdemont, sin supeditarlo a que éste sea amnistiado previamente, y ha apuntado que Sánchez va a "recibir órdenes" sobre lo que debe hacer para seguir al frente del Ejecutivo.

Preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a reunirse con el líder de Junts per Catalunya, Tellado ha apuntado que el PP hace política en y para España desde el Congreso de los Diputados y "malo" es que haya que ir a Waterloo a decidir el futuro del país.

El PP cierra 2024 dibujando un escenario en el que Sánchez va a seguir "mendigando apoyos" para continuar en el palacio de la Moncloa, y en el que no contempla una moción de censura, como sostuvo Feijóo en una conversación informal con periodistas y recalcan fuentes de su formación.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha replicado a las críticas de Sánchez, que ha acusado al PP de basar su estrategia política en la desinformación, calificándo de "rey de los bulos". "Es un bulo con patas, es en sí mismo una gran mentira y es presidente después de una gran mentira. Se presentó a una campaña electoral prometiendo una serie de cosas y hoy es presidente del Gobierno después de haber hecho todo lo contrario. En bulos no le podemos ganar porque él tiene un máster en bulos y mentiras", ha apostillado.

"Nosotros ya le pedimos su dimisión en este año 2024 y en 2025 confiamos en que se haga efectiva porque el Pleno del Congreso no augura mucha más capacidad de gobernar el próximo año, pero los sumarios y la prensa sí auguran muchos más escándalos durante los próximos meses", ha asegurado Tellado.

Más causas judiciales en 2025

El portavoz popular ha avisado a Sánchez, de que, además del acto de conciliación al que está citado el próximo 12 de febrero por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el nuevo año puede traerle "más causas judiciales". "De momento Sánchez ya se enfrenta a un proceso de responsabilidad civil por acusar públicamente a un ciudadano particular de delinquir. Veremos si todo se queda ahí o sus causas judiciales se irán incrementando durante el año 2025", ha deslizado Tellado.

En concreto, González Amador presentó una demanda por vulneración del derecho al honor por unas palabras de Sánchez a raíz de la apertura de la investigación del Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo electrónico con datos del novio de Ayuso. El presidente defendió al fiscal por haber hecho su trabajo: "Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo".

Según Tellado, la "pregunta" para 2025 es "cuándo responderá Pedro Sánchez de lo que su entorno ha hecho" en los últimos seis años, en referencia a las investigaciones a su esposa, su hermano, el 'caso Koldo' o el propio García Ortiz.

Las "mentiras" de Torres

También durante la rueda de prensa, el portavoz 'popular' ha hecho referencia los presuntos vínculos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el 'caso Koldo', tras la publicación de unos mensajes con el exasesor socialista.

En concreto, cree que con estos mensajes se confirma que Torres "mentía" y que era un presidente autonómico "preocupado personalmente de perseguir un expediente administrativo para asegurar el pago que el reclamaba (Víctor de) Aldama a través de Koldo García".

"Resulta que no dormía tranquilo si no le pagaba a tiempo los más de doce millones de euros que contrató con sus empresas desde el gobierno de Canarias", ha ironizado para posteriormente añadir que para "no conocer" al presunto conseguidor del 'caso Koldo' "bien que actuaba defendiendo sus intereses".

Sánchez genera estrés

Por último, Tellado ha aprovechado para desear una pronta recuperación a Ion Antolín, que ha cesado como secretario de Estado de Comunicación tan sólo 20 días después de su nombramiento por motivos de salud. "Parece es que Sánchez genera muchísimo estrés a toda la gente que trabaja a su alrededor. Quizás somete a todo el mundo a demasiada tensión", ha comentado, antes de desear "mejor suerte" para su sustituta, Lydia del Canto.