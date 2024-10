El PP acusa al Ejecutivo de querer "el control absoluto de RTVE"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de querer "el control absoluto de RTVE" con el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que rebaja las mayorías necesarias para desbloquear la renovación del Consejo de Administración de RTVE.

"Con respecto a RTVE, bueno, teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones pues todo parece indicar que van a por una más y que lo que quieren es el control absoluto de Radiotelevisión Española a través de ese decreto", ha denunciado Tellado, este martes, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha indicado que "no pinta bien" que se quieran elegir 11 consejeros desde el Congreso y cuatro en el Senado. "No parece muy buen comienzo, creo que es evidente que no pinta bien y que las intenciones son las que nos tememos: el control absoluto de Radiotelevisión Española", ha insistido.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha tratado de tomar y de ocupar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y al servicio de su persona". Entre otras, ha enumerado "el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)", el "Tribunal Constitucional", la "Fiscalía General del Estado", "Renfe" o "el Defensor del Pueblo".

"Parece que ahora le toca a la televisión pública de todos los españoles", ha añadido, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de "censura" y de "control de medios públicos". Por ello, ha asegurado que "desde luego no van a contar con la colaboración" del PP.

El PSOE: "Es la misma mayoría que en algunas autonómicas"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha indicado que con la nueva norma se aplica la "mayoría absoluta", la "misma" mayoría que "en algunas televisiones autonómicas gobernadas por el PP" como Madrid.

"El cambio de mayorías lo que trata es de que no haya más situaciones de bloqueo en este país y se aplica la mayoría absoluta para elegir el órgano de dirección de Radio Televisión Española exactamente la misma mayoría que, por ejemplo, en Madrid, y por ejemplo, en algunas televisiones autonómicas gobernadas por el Partido Popular", ha explicado López, este martes, en rueda de prensa en el Congreso, tras la junta de portavoces.

Además, ha indicado que esta fórmula "obliga a concitar acuerdos alrededor de esas personas que puedan ir a este órgano" de RTVE. En todo caso, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja ha puntualizado que tiene que leer todavía "en detenimiento" el real decreto.