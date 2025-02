Piden a Ayuso la destitución de Miguel Ángel Rodríguez tras sus publicaciones sobre las residencias en la pandemia

El PSOE de Madrid ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que destituya a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por sus publicaciones en redes sociales sobre las residencias durante la pandemia del Covid-19, tras la emisión de un programa de televisión el domingo en La Sexta. Rodíguez, que escribió que el testimonio de la hija de una fallecida en un centro residencia durante la pandemia era falso, ha rectificado este lunes y ha admitido que era cierto. "Pido disculpas por el error”, ha afirmado.

El programa de Lo de Évole ofreció el testimonio de varios familiares de víctimas de las residencias de Madrid entre marzo y abril de 2020, en los peores momentos de la pandemia. Rodríguez cuestionó los testimonios de personas que aparecían en un programa de televisión e indicó que si esos testimonios "dan su nombre" comprobarían "si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares". A continuación afirmó tener "comprobado" que una de ellas "no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid". Sin embargo, esta mañana trasladaba "que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error".

"No sólo abandonaron a los mayores en los peores momentos de la pandemia, sino que ahora se dedican a perseguirlos y a ajusticiarlos", ha lanzado la portavoz de la formación en la Asamblea, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes.

Ante ello, el PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara de Vallecas para que se debata el "cese" de Rodríguez, aunque cree que "por dignidad él mismo tendría que dimitir". "Y si no lo hace en las próximas 24 horas, creo que es la presidenta de esta comunidad, la señora Ayuso, la que no debería tolerar los tuits que ha publicado el señor Miguel Ángel Rodríguez en estas últimas 24 horas", ha lanzado.

Más Madrid pregunta si ha tenido acceso a datos de las víctimas

Tras ello, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cuestionado si Rodríguez ha tenido acceso a "datos de víctimas" para poder comprobar o no si el testimonio era verídico.

"Cinco años impidiendo que las familias sepan la verdad y lo primero que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de Miguel Ángel Rodríguez es investigar a las víctimas", ha lanzado Bergerot, quien ha preguntado a Ayuso si "hace suyas las mentiras, bulos y amenazas" de su jefe de Gabinete.

También ha censurado los mensajes la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, diciendo que ve "lamentable" la "extralimitación" de Rodríguez teniendo en cuenta el "cargo que ostenta". Además, ha incidido en que en el tema de las residencias en pandemia sea visto a una izquierda en busca de "revanchismo" y PP con "falta de humanidad".

El PP asegura que se ha disculpado

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha destacado que Rodríguez "ha reconocido el error y ha pedido disculpas", poniendo el foco a continuación en que la oposición lleva "cinco años intentando retorcer el dolor de las víctimas".

"Murieron muchos compatriotas en otras regiones, en proporción en las residencias murieron más en otras regiones y sin embargo no se hacen estas campañas despiadadas que se hacen contra la Comunidad de Madrid", ha planteado Díaz-Pache, quien ha asegurado que esto es fruto de una "campaña política de ultraizquierda utilizando el dolor de todos".

En cambio, ha loado a un Gobierno que "estuvo a la altura", en referencia a la Comunidad, y que fue "el primero que tomó medidas contra la pandemia" ante la "inacción del Gobierno de Sánchez". " Esto es la realidad, esto es lo que pasó y lo que pinta la izquierda es un dibujo equivocado, sesgado, utilizado por ellos para retorcer ese dolor", ha rematado.