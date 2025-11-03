La periodista Maribel Vilaplana declara como testigo en la causa de la dana

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, ha llegado a las 9:03 horas a los Juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos.

La periodista ha llegado en medio de una gran expectación pero no ha hecho ninguna declaración ante los periodistas, todo ello ante un gran despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil.

Vilaplana está citada como testigo a las 9:30 horas ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, para "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación".

La periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas, tendrá que responder concretamente sobre "el proceso seguido la tarde de aquel 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso en el juzgado de Catarroja.

Vilaplana fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Tique del párking

Por otra parte, la jueza de Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a Vilaplana que aporte el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de Valencia, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president de la Generalitat en dicha fecha". De esta forma, accedió a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el justificante del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

El diario Levante-EMV publicó una información en la que asegura que la periodista, que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica barrancada que acabó con la vida de 229 personas-- habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel.

Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp.

Fuentes del entorno de la comunicadora consultadas por Europa Press mantienen que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del "virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel".

Las mismas fuentes remarcan que Vilaplana no "dimensionó la importancia" de la información y no le mostró el contenido del vídeo a Mazón.