Pérez Llorca presenta este miércoles su candidatura para relevar a Mazón mientras ultima su pacto con Vox

El portavoz del grupo popular en Las Cortes Valencianas y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, registrará este miércoles su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat valenciana en sustitución de Carlos Mazón.

Así lo han comunicado fuentes del PP, que han señalado asimismo que el grupo popular de Las Cortes Valencianas se reunirá también este miércoles, el día en el que finaliza el plazo oficial para la presentación de candidaturas.

Por el momento, no se ha hecho público el resultado de las negociaciones entre el PP y Vox para cerrar el que sería el tercer pacto de esta legislatura entre ambas formaciones, tras el que permitió elegir a Mazón president de la Generalitat y aprobar los presupuestos autonómicos para 2025.

De hecho, Vox ha advertido este martes de que el registro la candidatura a la Presidencia de la Generalitat valenciana de Pérez Llorca no implica que se haya alcanzado ya un pacto con Vox para apoyar su investidura. "Registrará la candidatura porque termina el plazo, pero eso no significa que hay un acuerdo cerrado", ha puntualizado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

Millán ha recalcado que todas las conversaciones entre el PP y Vox se centran en que haya un acuerdo para la reconstrucción de Valencia y el desarrollo de políticas que hubieran evitado el desastre que hace un año provocó la dana.

"El único beneficiado de ese acuerdo tiene que ser la Comunidad Valenciana, ni el PP ni Vox, y a eso van encaminadas las negociaciones", ha insistido.

En este mismo sentido se ha pronunciado en una entrevista en Telecinco el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha confiado en lograr un pacto con los populares, pero ha advertido de que el PP es "una caja de sorpresas" y suele hacer "quiebros extraños de última hora".

Sobre la próxima dimisión de Mazón como presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Millán se ha limitado a contestar que no valoran cuestiones internas de otro partido.

La Junta de Portavoces de Las Cortes Valencianas se reunirá este jueves a las 11:00 para tratar la fecha del pleno de investidura de Pérez Llorca. El reglamento de Les Corts establece que la fecha del pleno de investidura del president de la Generalitat la establece la Presidencia de la Cámara autonómica, una vez oídos los síndics (portavoces) de los grupos parlamentarios, entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas.

Dados los plazos que recoge el reglamento, el pleno de investidura se celebrará la semana que viene y en él será necesaria mayoría absoluta (50 votos) para que el candidato sea elegido president, algo que suman los 40 diputados del PP y los 13 de Vox.