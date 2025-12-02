Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana y apela a la reconciliación

El nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las Administraciones".

Así lo ha señalado después de prometer ante Las Cortes el cargo como octavo presidente de la Generalitat, cinco días después de su elección con los votos del PP y Vox como sustituto del dimitido Carlos Mazón, mediante la fórmula tradicional en valenciano que señala que acatará la Constitución y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardará "fidelidad a la Generalitat".

En una intervención que no ha sido objeto de debate y que Mazón ha seguido desde un escaño en la última fila del hemiciclo, Pérez Llorca ha apelado al diálogo y al acuerdo y a avanzar juntos, y se ha comprometido a contar con un Gobierno valenciano "abierto, participativo y transversal, nunca un Gobierno sectario". Llorca ha reiterado su agradecimiento a la sociedad civil y su intención de "ponerse a trabajar".

A su llegada a Las Cortes, Pérez Llorca se ha mostrado "muy agradecido" y no ha querido anticipar la composición del nuevo Consell. "Yo voy a medir muy bien los tiempos. Hoy es un día de tomar posesión y del Consell tendremos tiempo para hablar mañana", ha declarado a los periodistas mientras entraba al parlamento valenciano.

Llorca ha destacado que este es un "día solemne" en el que toma posesión como 'president', por lo que ha mostrado su agradecimiento "a todas las formaciones políticas, a todos los invitados y a la sociedad civil, militar y eclesiástica".

Ha resaltado que protagoniza "un acto muy importante" para empezar a representar "la voz del pueblo". "Somos representantes de todo el pueblo", ha recordado.

Tras jurar su cargo, ha dicho que quiere "ponerse a trabajar, que falta hace, y empezar a diseñar el Consell que también se ponga a trabajar cuanto antes". No ha avanzado los cambios que piensa acometer en el ejecutivo valenciano, al ser cuestionado por ello, y ha emplazado a este miércoles.