Otegi dice que sacar a etarras de la cárcel es "invertir en convivencia" y critica que la Guardia Civil desfile en Vitoria

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido "hacer un esfuerzo y entender" que es necesario resolver el "problema" de los reclusos de ETA para que "no haya presos políticos vascos" en las cárceles, lo que ha defendido como "una inversión en convivencia" pensando en el futuro, al igual que "la memoria de las víctimas".

En una entrevista en Radio Euskadi, Otegi ha criticado que se normalicen actos como el desfile de la Guardia Civil en Vitoria el 12 de octubre. "Hay un informe del Gobierno vasco que dice que miles de personas en este país han sido torturadas, entre otras, por ese cuerpo policial, y no participo de la tesis de que eso construya convivencia. Al contrario, eso, desde mi punto de vista, es tratar de normalizar lo que es innormalizable. A mí no me parece que eso contribuya a la convivencia del país, de verdad", ha sostenido.

Otegi ha asegurado que no ha habido con EH Bildu una negociación para aprobación de la ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país.

"Negociación no ha habido, lo que ha habido es la transposición de una directiva europea a la que el PP en su día incorporó una enmienda tramposa en la que hacía una excepción con los presos vascos", ha explicado. "Yo nunca he hablado de este tema con nadie. Bueno, ya sé que nadie me cree, pero lo tengo que decir, porque es la verdad. Yo no he hablado con nadie del Partido Socialista sobre este tema", ha manifestado.

Además, ha afirmado que "no se le rebaja las penas a nadie", porque "se van a tener en cuenta en el cómputo con tiempo pasado en cárceles, fundamentalmente francesas". En este sentido, Otegi se ha preguntado "qué tipo de favor hace a la convivencia" que en las cárceles "siga habiendo presos en el 2050".

Según Otegi, "más allá de que esto pueda generar más o menos polémicas", se debería llegar a la conclusión de que "la resolución del problema de los presos, de la memoria y el respeto a las víctimas" tendría que entenderse, "más como una inversión a la convivencia del futuro del país que como una resolución de cosas que han ocurrido en el pasado". "Esta es nuestra posición. Llevamos mucho tiempo lanzándonos a la cara dos relatos", ha apuntado.

A su juicio, la situación "puede seguir siendo así", por lo que "cada uno mantendrá un relato determinado o habrá visto las cosas de una determinada manera", pero ha apostado por "iniciar o hacer un esfuerzo por entender que el futuro no pasa por esta dinámica, sino por entender que la resolución del tema de los presos, de que no haya presos políticos vascos en las cárceles, es una inversión de futuro". "Y lo mismo que el respeto a la memoria de las víctimas, por supuesto", ha añadido.

Futuro sin presos

Otegi ha admitido que ha conversado "con mucha gente aquí sobre este tema" y ha tratado de "convencerles de que el futuro del país pasa por que no haya presos". Además, se ha preguntado si la alternativa a esto sería que "siga habiendo presos en el 2050". "No sé, qué tipo de favor le hace a la convivencia", ha apuntado.

El líder de EH Bildu cree que, "entendiendo muy bien que hay que respetar la sensibilidad de todo el mundo, las emociones de todo el mundo", se debería "hacer un esfuerzo en esa dirección". "Creo que haríamos una sociedad mejor si fuéramos capaces todos de entender que esto es una inversión de futuro y que el futuro tiene que consolidarse también en función de que esto se resuelva", ha insistido.

Ha defendido que EH Bildu quiere "construir una república vasca" pero es algo que "no se va a hacer de un día para otro" y ha señalado que su formación "ha decidido una apuesta por un proceso gradual recuperando soberanía".

Ha indicado que se ha llegado "a este momento histórico en el que puede haber una oportunidad para debatir ciertos temas que han sido tabú durante 40 años, como la plurinacionalidad" y ha apostado por "abordar grandes acuerdos lo más amplios posibles, no solo entre abertzales, pero que entre abertzales se puedan tener puntos de conexión en común que existen".