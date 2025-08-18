Montero garantiza que el Gobierno presentará los Presupuestos: "Rotundamente sí"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio de 2026. "Rotundamente sí", ha zanjado. "Por su puesto, el Gobierno de España va a presentar el proyecto de Presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando, fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos", ha añadido la ministra de Hacienda en una atención a medios durante una visita al municipio gaditano de Rota, y en respuesta a preguntas de los periodistas.

Montero ha defendido que el Gobierno del que es vicepresidenta primera "trabaja por el interés de la mayoría de las personas, en contraposición con lo que se defiende desde otros partidos políticos; en concreto, desde el Partido Popular, que atiende principalmente a sectores minoritarios, a élites, a sectores privilegiados", ha apostillado.

En esa línea, la ministra de Hacienda ha criticado a los dirigentes del PP que, en su opinión, se dedican a atender a "sectores privilegiados" con sus políticas "en vez de utilizar los recursos públicos para mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, que es el colchón realmente de igualdad que tienen los ciudadanos ante cualquier incidencia o cuestión", ha añadido.

"Así que, rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de Presupuestos", ha aseverado María Jesús Montero antes de apostillar que, ante la actual "prórroga presupuestaria", el Gobierno está también "incrementando aquellas cuantías, aquellas partidas presupuestarias que se dirigen a mejorar ese interés de la ciudadanía" en materias como la dependencia, las becas, la sanidad o la lucha para extinguir y prevenir incendios forestales, según ha concluido.