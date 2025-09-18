La vicepresidenta María Jesús Montero cuestiona la "catadura moral" de Aznar y defiende denunciar el genocidio de Israel.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha arremetido este jueves contra la "catadura moral" del expresidente José María Aznar y ha defendido que denunciar el genocidio del pueblo palestino es una cuestión de valores y principios éticos.

Montero ha cargado contra Aznar durante la presentación del ministro de Agricultura, Luis Planas, en un desayuno informativo, en el que ha subrayado que el genocidio en Gaza constituye el principal factor de preocupación mundial en estos momentos.

Ha asegurado que la mayoría de la sociedad española y el Gobierno están al lado de los derechos humanos y de la paz y que denunciar este genocidio por parte de Israel es una cuestión de valores y de principios éticos.

Por eso, ha criticado "la declaración de ayer del ex presidente Aznar diciendo que si Israel pierde, el mundo se pondría al borde de la derrota".

"Esta es la catadura moral de quién metió a nuestro país en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse", ha lamentado.

Pero ha advertido de que lo peor es que de nuevo marca la posición de un PP "cada vez más diluido en su competición con la extrema derecha" y "cada vez menos reconocible como partido de Estado"

El ex presidente del Gobierno dijo este miércoles que si Israel perdiera "lo que está haciendo" y si Rusia venciera contra Ucrania supondría un "problema" de dimensiones "incalculables" para el mundo occidental.

"Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental", afirmó en la mesa inaugural del Campus Faes 2025.