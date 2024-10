Más Madrid reconoce su "error" por no investigar más la denuncia de una agresión de Errejón en 2023

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha admitido este lunes que cometieron "el error de no ir más allá en las averiguaciones" tras tener conocimiento en 2023 a través de una denuncia anónima en las redes sociales contra Íñigo Errejón en Castellón y ha acusado al fundador del partido y a la ex diputada de la formación en la Asamblea de Madrid Loreto Arenillas de “minimizar la agresión” durante un festival en Castellón. No pudimos o no supimos hacer nada más”, ha añadido.

"Nos enteramos por redes sociales (...) Al día siguiente pedimos explicaciones a Loreto Arenillas y nos informó que había contactado por su cuenta con la víctima", ha afirmado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada este lunes por ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Arenillas señalaba en su comunicado de renuncia a su acta como diputada, que Bergerot consideró "no elevar a los órganos del partido" esta información, asegurando que la estaban usando como "chivo expiatorio".

Bergerot entiende que las explicaciones que "dieron tanto Loreto Arenillas como Errejón fueron insuficientes", ha afirmado que conocieron el caso por redes sociales y ha pedido "perdón". "Nunca nadie en ningún momento en Más Madrid se conocían las graves acusaciones de maltrato, agresiones y violencia sexual", ha remarcado por su parte Mónica García.

García ha trasladado en una rueda de prensa que pensaban en la organización que Íñigo Errejón tenía otros problemas de tipo personal y "diferentes personas del partido hablaron con él y se le recomendó que buscara ayuda profesional". "Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme, que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría", ha asegurado.

La ministra de Sanidad se ha referido veladamente al comunicado de Errejón para lanzar que "esto no va de neoliberalismo, esto no va de subjetividad tóxica o de estar en primera línea política. Esto va de agresiones sexuales y de machismo".

"Muchas mujeres estamos en primera línea de la política y no ejercemos la violencia sexual contra nadie por ello. Queremos reiterar el apoyo a todas las víctimas de agresiones y violencia machista. Queremos mantener e intensificar nuestro compromiso con la reparación del daño a todas las víctimas y a todas las mujeres para que nunca más nada de esto se vuelva a repetir", ha afirmado García.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha descartado más dimisiones en la formación y ha defendido que no quieren que el caso de "un perpetrador misógino" se convierta "en un caso contra tres dirigentes políticas" en relación a ella misma, su homóloga en la Asambleas, Manuela Bergerot, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ha defendido, además, que desde que conocieron el caso se ha producido el cese "de forma inmediata" y que en principios "los indicios no llevaron a pensar" las "dimensiones" que ha alcanzado el caso. "A la luz de lo que vemos hoy, ese indicio y esa pista podría habernos hablado de un patrón", ha planteado.

Asimismo, ha planteado que los protocolos de análisis de la organización fallaron, pero ha sacado pecho de que en Más Madrid no han "tenido ninguna dificultad para tomar decisiones difíciles". "Hemos sido y vamos a ser implacables, sea quien sea el agresor", ha zanjado Bergerot.