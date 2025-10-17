Un militar muy poco académico

Francisco Franco no pudo disfrutar de las academias militares que le gustaban y entró poco menos que por imperativo categórico y exclusión en otras en las que se sintió vejado y humillado. Su padre, Nicolás Franco Salgado-Araújo, era general de la Armada. Su hijo aspiraba por tradición familiar a ingresar en la Academia Naval de Ferrol, su localidad de nacimiento, para llegar a ser oficial de Marina, como lo había hecho su hermano mayor Nicolás (que sería muchos años embajador de España en la Portugal de Salazar). Franco nace en 1892, seis años antes de la pérdida de las colonias. “El desastre colonial de 1898”, escribe Julián Casanova, “inauguró una época de restricciones presupuestarias y de acceso limitado a la Armada”.

Despechado, cambió el mar por tierra adentro. El 29 de agosto de 1907, con 14 años, entra en la Academia Militar de Infantería de Toledo tras aprobar los correspondientes exámenes. Ese mismo año, Adolf Hitler suspende el examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena. Fundada en 1850 con el nombre de Colegio de Infantería, hoy se cumplen 150 años del traslado de la Academia de Infantería al Alcázar de Toledo, una fortaleza construida en tiempos de Carlos V, donde se instala el 17 de octubre de 1875 después de un provisional traslado a Madrid. Quien habría de ser nombrado por sus compañeros de armas Generalísimo de los Ejércitos no tuvo un paso excesivamente brillante por la Academia de Toledo: acabó el número 251 de una promoción de 312 cadetes. Su primer destino, Regimiento Zamora número 8 en El Ferrol, le permitió regresar a la patria chica en la que le habían cerrado las puertas de sus iniciales sueños castrenses y marinos.

Su academia militar oficiosa fue África. Llega a Marruecos el 17 de febrero de 1912. Un continente fundamental en la captación de sus cómplices para subvertir la legalidad republicana, el lugar donde inicia el Alzamiento casi un cuarto de siglo después, inicialmente con todos los visos de fracasar; la tierra desde la que volarán sus aliados italianos y alemanes con los refuerzos hasta la península y donde reclutará la temible infantería rifeña que desatará el terror a lo largo de un sinfín de escaramuzas por la península.

El Alcázar de Toledo, donde Franco dará los primeros pasos de su formación, fue destruido en los inicios de la Guerra Civil en una versión autóctona de El Álamo. Allí coincidieron como alumnos quienes estarían al frente de los dos ejércitos durante la contienda: Francisco Franco, nombrado Generalísimo de los Ejércitos, y Vicente Rojo Lluch, jefe del Estado Mayor Central del Ejército Popular de la República por nombramiento de Juan Negrín. Rojo ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en junio de 1916. Salió con el número 2 de una promoción de 390 alumnos y estuvo de profesor entre 1922 y 1932.

Primo de Rivera funda la Academia de Zaragoza y Azaña la cierra; Franco fue su único director"

Miguel Primo de Rivera fue uno de los oficiales que se formó en la Academia General Militar de Toledo. Cuando encabeza el pronunciamiento de 1923, propone al rey Alfonso XIII una reforma de la enseñanza militar y la organización de una nueva Academia General Militar, aprobada el 20 de febrero de 1927. Cuenta Julián Casanova que Franco le propuso al dictador El Escorial como lugar idóneo de la nueva academia y José Millán-Astray, fundador de la Legión, como su primer director, pero el primer dictador del siglo XX en España optó por Zaragoza y eligió al segundo dictador, Francisco Franco, para que fuera su director. Primo de Rivera la inaugura el 5 de octubre de 1928. El rey Alfonso XIII presidió la primera jura de bandera en la Academia de Zaragoza el 5 de junio de 1930, cinco meses después del final de la dictadura y dos meses y medio más tarde de la muerte del dictador en el destierro de París.

Según todos sus biógrafos, los de Zaragoza fueron unos años muy felices para el matrimonio Franco Polo. Dos años antes había nacido su hija María de Carmen (Carmencita, Nenuca). Pero esa academia, mucho más joven que la de Toledo, tenía los días contados, la fecha de caducidad puesta el mismo 14 de abril de 1931 que fue proclamada la Segunda República. Ese día Franco permaneció en la academia, el 20 de abril fue izada la bandera tricolor republicana, seis días después de la marcha de Alfonso XIII en un barco desde Cartagena hasta Marsella. El 30 de junio de 1931, Niceto Alcalá-Zamora, presidente del Gobierno provisional de la República, y Manuel Azaña, ministro de la Guerra, firmaron el decreto de supresión de la Academia General Militar de Zaragoza y le dieron a Franco un plazo para que el 31 de agosto como fecha límite lo hiciera efectivo. Su primer y único director.

Alcalá-Zamora, cordobés de Priego de Córdoba, muerto en el exilio argentino, compitió con Antonio Machado por un sillón en la Real Academia Española de la Lengua. La votación tuvo lugar el 24 de marzo de 1927, el mismo año de la creación de la Academia de Zaragoza, y la ganó el autor de Campos de Castilla, aunque nunca llegó a tomar posesión. Casi un siglo después, como colofón de la exposición Los Machado: retrato de familia, el actor y académico José Luis Gómez leyó el inédito discurso de ingreso del poeta sevillano.

En la Academia Militar de Zaragoza coincidieron dos buenos amigos. Con muchas experiencias comunes en la guerra de África, vuelven a encontrarse Francisco Franco y Miguel Campins. Éste, gobernador militar de Granada, se negó a obedecer la orden de Queipo de Llano de declarar la ley marcial y el militar de Tordesillas ordenó su ejecución desoyendo las peticiones de clemencia de Franco. Éste le devolvió la jugada cuando Queipo le pidió que salvara la vida de su amigo Domingo Batet, que rechazó la unión a los sublevados cuando era general de la División de Burgos.

Al final de su vida académica, Franco, un militar poco académico, dio tumbos por distintos destinos castrenses: gobernador militar de La Coruña en 1932, comandante militar de las Baleares en 1933, mando superior para reprimir la revolución de Asturias en 1934, y finalmente jefe superior de las fuerzas de Marruecos en 1935. Un periplo republicano desde que arriara la bandera de Zaragoza. Un regreso a África, el Kilómetro Cero del Alzamiento, la guerra y la posguerra.