Una mayoría liga la inmigración a la inseguridad

Aunque no hay ningún dato ni de la Fiscalía ni del Ministerio del Interior que relacione la inmigración con la delincuencia, una mayoría de españoles sostiene que ambos fenómenos sí están ligados. Según el sondeo que DYM ha realizado para los diarios del Grupo Joly, un 50,1% de encuestados está "bastante" o "completamente" de acuerdo con la afirmación de que "la inmigración contribuye a aumentar la inseguridad" ciudadana.

El sondeo, realizado entre el 12 y el 15 de septiembre, muestra un aumento del rechazo hacia la inmigración en un país que, hasta el momento, ha sido tolerante con el fenómeno y al que le preocupaba, de modo especial, las muertes de personas que intentaban cruzar el Estrecho o utilizaban la ruta de las Canarias. La mitad de los encuestados relaciona la inmigración con la inseguridad frente a un 21,9% que rechaza este nexo y un 25,7% que no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación.

Es llamativo que, incluso, entre los votantes que se definen como de centro izquierda hay una mayoría que cree que la inmigración contribuye a aumentar la inseguridad. Es una diferencia pequeña que crece a medida que se desplaza hacia la derecha. Entre los votantes del centro derecha, el 70% es de esta opinión. Y si es entre los electores de Vox, el porcentaje alcanza el 74%.

El sondeo de DYM indica que es Vox el partido que está capitalizando el malestar con el Gobierno de Pedro Sánchez, frente a un estancamiento del PP. El asunto de la inmigración es uno de los primeros de la agenda del partido de Santiago Abascal. Un rotundo 66,4% opina que el control de migrantes en España es demasiado permisivo, y ésta es la opinión mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, incluido Sumar.

Punto de vista respecto a la inmigración / Departamento de Infografía

La opinión sobre los menores migrantes no acompañados va en el mismo sentido. Un 54,7% opina que el Gobierno debe repatriar a los menores a sus países de origen frente al 34,7% que cree que tiene que acogerlos y darles formación. Los menores acompañados están protegidos por una legislación especial acorde con su edad, por la que se impide la devolución a sus países de origen de no ser que las familias los reclamen.

¿Cómo cree que se debe actuar con los menores? Fuente: DYM / Departamento de Infografía

El Gobierno ha logrado, recientemente, un acuerdo en el Congreso para dotarse de competencias para repartir entre las comunidades autónomas a los menores de los territorios que soporten una mayor presión. Casi el 70% cree, sin embargo, que el Gobierno debe llegar a un acuerdo con las comunidades antes del reparto.

DYM también ha preguntado por otros asuntos de actualidad que han formado parte de la agenda política del verano. Uno de éstos es el de la guerra de Gaza. El sentimiento de "antipatía" hacia Israel ha ido en aumento, hasta el punto de que el 51% de los encuestados tiene una opinión negativa sobre este país. Sólo el 11,8% muestra "simpatía".

La opinión favorable a Israel aumenta a medida que se avanza hacia la derecha, aunque esta opinión sólo es mayoritaria entre los votantes de Vox.

Cuando al sondeado se le pregunta por Palestina, la mayoría responde que no le genera ni simpatía ni antipatía. Los votantes de izquierdas sí se muestran más favorable a la causa palestina.

Conflicto de Israel y Palestina. Fuente: DYM / Departamento de Infografía

Otro de los temas por los que ha preguntado DYM es por la quita de la deuda estatal a las comunidades autónomas. A pesar de sus tecnicismos, siete de cada 10 encuestados responden que conocen esta propuesta de condonación de parte de la deuda autonómica. Un 64,4% considera que esta medida no es justa, porque favorece a las comunidades con mayor deuda. Siete de cada 10 personas que responde sostienen que la quita se debe a intereses políticos, ya que parte de un acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.