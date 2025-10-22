Martínez-Almeida cree que el acto del disco de Rosalía "puso en peligro la integridad de las personas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que el acto celebrado por la cantante Rosalía en la plaza de Callao para presentar su nuevo álbum “puso en peligro la integridad física de las personas”.

El Ayuntamiento de Madrid continúa analizando si impone sanciones a la cantante catalana por la presentación de su disco, que obligó en la tarde del pasado lunes a desplegar efectivos antidisturbios y a cortar el tráfico en la Gran Vía. “Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía”, ha relatado el regidor en durante un acto público en la capital, además de reconocer que “sí se pueden hacer las cosas de manera diferente”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. / EUROPA PRESS

En este sentido, tras analizar el atestado de la Policía Municipal, que detalla la movilización de varias unidades para desviar el tráfico, cerrar un acceso al Metro y contener a los asistentes que trataban de cruzar la calzada, se ha conocido que el dispositivo policial tuvo que actuar de urgencia ante la aglomeración generada por cientos de seguidores que acudieron al improvisado evento.

Almeida ha asegurado que el acto carecía de las autorizaciones necesarias y que, al congregar a más de 500 personas, podría haber requerido además comunicación previa a la Delegación del Gobierno en el marco del derecho de reunión. “Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer”, ha dicho Almeida, quien ha recordado que Madrid “es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos” y que el Ayuntamiento “se pone siempre a disposición de los artistas”, pero ha insistido en que este tipo de acciones deben celebrarse “sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público y que se vieron perjudicados”.

Sin embargo, el alcalde ha querido mostrarse contento, ante todo, de que Rosalía “haya elegido la ciudad y un lugar tan emblemático como la plaza de Callao para la presentación de la tapa de su último álbum, siendo como es una artista global”.